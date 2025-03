Defesa Civil forma profissionais do Creas com ensinamentos sobre situações de emergência

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano promoveu nesta sexta-feira (14/02) a formação da 17ª turma do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), contemplando 16 profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). O titular da pasta, Francisco Balbino, e o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, participaram da atividade, assim como o diretor da Defesa Civil, Antônio Wenzler, e a coordenadora do Nupdec, Viviane Raquel.

Desde à primeira quinzena de fevereiro, foram organizados seis encontros, sempre às sextas-feiras, para que fossem abordados os temas “Alagamentos, enchentes e inundações”; “Fogo em mato”; “Impactos ambientais”; “Primeiros-socorros”; “Animais peçonhentos”; e “Anomalias da construção civil”.

Todas as orientações foram promovidas na sede do Creas em Suzano, localizada na rua Dr. Deodato Wertheimer, 174, no bairro Vila Costa. A condução ficou por conta dos agentes da Defesa Civil. Os profissionais capacitados atendem munícipes de diferentes bairros da cidade e passam a compor a rede de apoio durante as situações adversas que demandam procedimentos adequados.

Todos se prepararam para identificar, prevenir e atuar em emergências, tendo conhecimento de quais medidas de segurança devem ser tomadas em cada situação. A formação também permite ao grupo acionar as autoridades de forma mais detalhada e eficiente, auxiliando no atendimento de vítimas com práticas de primeiros socorros.

O secretário Garippo destacou que as novas formações ampliam o número de munícipes que estarão preparados para dar suporte à população em momentos de emergência. “Foi garantida capacitação para técnicos do Creas com a intenção de prepará-los para agir quando for necessário, orientando sobre as iniciativas a serem tomadas até o socorro chegar”, declarou o titular da pasta da Assistência.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, destacou que a Defesa Civil de Suzano fica mais fortalecida com a formação das novas turmas do Nupdec. “A primeira intervenção faz toda a diferença durante a ocorrência de um evento adverso. Por isso, essa capacitação garante a formação adequada, para que mais pessoas saibam agir numa emergência e de que maneira poderão ajudar outros moradores”, ressaltou Balbino.