Defesa Civil inicia 19ª turma de capacitação do Nupdec no Nazareth

A Defesa Civil de Suzano deu início nesta quarta-feira (15/10) à 19ª turma do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), em uma parceria com o Instituto Olhar do Futuro, instalado no Jardim Nazareth. A aula inaugural marcou o início de uma nova etapa de formação comunitária voltada à prevenção e à segurança da população.

O Instituto Olhar do Futuro é uma entidade que desenvolve projetos sociais em bairros como Jardim Nazareth, Jardim Belém e Jardim Natal, promovendo ações voltadas à cidadania e à inclusão social. Agora, com o apoio da Defesa Civil, o grupo passa a integrar o programa Nupdec, que capacita moradores para atuarem de forma preventiva e colaborativa em situações de risco como enchentes, deslizamentos e acidentes domésticos. O primeiro encontro abordou o tema “Anomalias na Construção Civil”, ministrado pelo diretor da Defesa Civil de Suzano, Tony Wenzler, que destacou a importância do conhecimento técnico como ferramenta de prevenção. “Quando uma comunidade entende os sinais de perigo e sabe como agir, todo o território se torna mais seguro. Essa formação tem justamente esse papel de empoderar as pessoas para que sejam parceiras da Defesa Civil no dia a dia”, afirmou.

Ao longo das próximas semanas, os integrantes do Nupdec do Jardim Nazareth terão mais cinco aulas, totalizando seis encontros. Os próximos módulos abordarão temas como Alagamento, Fogo em Mato, Impactos Ambientais, Animais Peçonhentos e Primeiros Socorros. Cada um deles será conduzido por profissionais da Secretaria de Segurança Cidadã, com foco na prática e na conscientização.

A coordenadora do Nupdec, Viviane Raquel, ressaltou o papel transformador da iniciativa, que tem alcançado cada vez mais os bairros de Suzano. “O núcleo nasceu com o propósito de aproximar a Defesa Civil da população, criando uma rede de apoio mútua”, destacou.

O programa já capacitou mais de 800 suzanenses desde sua criação em 2018, ainda na gestão Rodrigo Ashiuchi, e segue ampliando a atuação em diferentes regiões da cidade. Para o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, investir neste trabalho é essencial para construir uma cidade mais preparada. “A gestão do prefeito Pedro Ishi, assim como ocorreu no governo do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, tem priorizado políticas públicas que valorizam o cidadão e promovem a segurança de forma integrada. Cada turma do Nupdec representa um passo importante nessa direção, pois é por meio do conhecimento que formamos uma Suzano mais resiliente, consciente e solidária”, avaliou.