Defesa Civil inspeciona bairros com possíveis pontos de alagamentos

As chuvas intensas dos últimos dias têm deixado a Defesa Civil de Suzano em alerta para possíveis ocorrências de alagamentos. O departamento averigua no momento possíveis pontos de inundação na região do Jardim Maitê, localizado no lado sul da cidade.

As equipes estavam ontem no local para verificar o problema e orientar os moradores.

A Defesa Civil orienta aos moradores que redobre a atenção nos dias de chuva, principalmente para quem reside às margens de rios, córregos e valas de drenagem. "Esses moradores deve procurar locais seguros quando houver grandes precipitações pluviométricas. A mesma orientação vale para quem vive em áreas de encosta. Importante não descartar lixo e entulho perto de corpos d'água para que isso não contribua com alagamentos", instrui.

Os munícipes que tiverem problemas de deslizamentos ou enchentes devem entrar em contato com a Defesa Civil (4748-5394) ou o Corpo de Bombeiros.

Queda de energia

Com as chuvas, os problemas de quedas de energia também ocorrem com freqüência. Na quarta-feira (3), a Estação de Suzano ficou por alguns minutos sem energia. De acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a queda não afetou a operação da Estação e a circulação dos trens.

Ações

Para evitar alagamentos e deslizamentos, a Prefeitura de Suzano tem trabalhando em algumas iniciativas para reduzir os impactos das chuvas no município. O Plano Verão, que já está em vigor, abrange um conjunto de ações de prevenção. Limpezas de valas na bairro Miguel Badra Baixo, que devem garantir o fluxo seguro de 10 mil metros cúbicos de água ta,bem estão sendo feitas, assim como o desassoreamento das tubulações da antiga rua 47 (rua Gerusa Sanches) no Badra Baixo. Manutenção e limpeza de bocas de lobos na cidade; abertura de valas em locais críticos para o escoamento das águas pluviais; limpeza no trecho do Jaguari onde havia alagamentos constantes (Estrada do Ribeirão - Jd. Fernandes) e desobstrução de rios e córregos e desentupimento de tubulações são algumas das ações para evitar os alagamentos.

Piscinão do Badra

Localizado na Rua Mário Bochetti, o reservatório de água, que será provisório, ainda está em implantação. De acordo com a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, o piscinão terá 1,5 mil metros quadrados para minimizar o impacto das chuvas no verão.

"O reservatório está em implantação, mas já surtiu resultados. Este serviço é complexo, envolvendo outras ações. À medida que o serviço vai avançando, as equipes encontram problemas que precisam ser resolvidos - como as tubulações bloqueadas por terra, lixo e entulho", explica. Por enquanto, a Prefeitura não vê necessidade de implantar mais reservatórios em outros bairros da cidade.