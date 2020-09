Defesa Civil mantém monitoramento de 42 áreas de risco e fica atento a alertas

Com o período de chuvas, a Defesa Civil de mantém o monitoramento contínuo de 42 áreas de risco de alagamento ou deslizamento de terra no município, mapeadas em conjunto com a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação por meio do Plano Municipal de Drenagem e Manuseio de Águas Pluviais (PMDMAP). Ao receber alertas meteorológicos dos governo federal ou estadual para a região, as equipes são mantidas em prevenção, realizando rondas nos pontos pré-determinados, bem como atendendo aos chamados da população.

A Defesa Civil de Suzano pode ser acionada pelos telefones (11) 4748-5394 ou 4746-3297 (24hs), ou pelo número 153 da Guarda Civil Municipal.

Segundo a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, o trabalho de limpeza de rios, valas de drenagem, bueiros e córregos é contínuo. Em 2019, foi feito um amplo trabalho de limpeza dos rios Guaió, Taiaçupeba Mirim e Una, que abrangem a região de Palmeiras e do Raffo, que estão entre as 42 áreas de risco monitoradas pelo município. Neste ano, as atividades de limpeza e desassoreamento programadas para os córregos e rios de Suzano contam com o apoio do Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica (DAEE), do governo do Estado.

Alertas

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) do Estado de São Paulo tem emitido alerta de risco de chuvas de verão entre os dias 4 e 7 deste mês.

Por conta desse cenário, a Defesa Civil promove dicas de prevenção para a população. A orientação é de que todos fiquem atentos aos sinais de perigo para qualquer dessas ocorrências.

Em casos de alagamentos, a recomendação é não atravessar as vias alagadas, ou enfrentar enxurradas seja com o carro ou a pé. Para os que moram próximo ao mar ou campo, evitar ficar em áreas abertas e descampadas, de modo que evitem o risco de descargas elétricas.

Caso more perto de áreas sujeitas a deslizamento, fique atento a qualquer movimentação do solo, trincas nas paredes e árvores e postes inclinados. Caso uma dessas situações ocorra, saia imediatamente do imóvel e ligue para a defesa civil da sua cidade.