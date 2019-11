Defesa Civil monitora áreas de risco após forte chuva de terça-feira

A Defesa Civil de Suzano realizou na manhã desta quarta-feira (6) diligências nas áreas de risco, em Suzano, previamente cadastradas. Também manteve contato com Corpo de Bombeiros e está em estado de prontidão.

Apesar da chuva forte na noite de terça-feira, não houve ocorrências.

Suzano registrou o acumulado de 110 milímetros de chuva até o início da tarde de ontem, por conta das tempestades.

Os maiores registros foram feitos no Centro, com 39 milímetros. A estação do Tabamarajoara computou 35 milímetros; a do Rio Tietê totalizou 28 milímetros de chuva, enquanto a pluviometria na estação de Palmeiras foi de 8 milímetros.

Ainda assim, moradores do Parque Maria Helena, que é um dos bairros mais prejudicados por enchentes, relataram problemas com as chuvas de terça.

As maiores dificuldades, segundo os populares, aconteceram nas ruas Benedito Faria Marques Filho e São Vicente de Paula. A primeira é uma via que os moradores consideram "baixa demais", enquanto a segunda, de acordo com os residentes, tem três bocas de lobo entupidas.

O pintor Amauri Homero Ferreira, 52, diz que uma simples garoa é suficiente para alagar as vias. Ele afirma que é difícil circular até mesmo com veículo nos locais. "Não passa carro nenhum aqui. As três bocas de lobo entupidas ajudam a alagar tudo", diz.

"Aqui só passa se for de bota. Tem muitas folhas de árvores jogadas, e na 'baixada' sempre tem alagamento, independente da intensidade da chuva", conta o operador de processos químicos Marcio Ramos da Silva, 42. A baixada na qual ele se refere é o cruzamento da Rua Benedito Faria Marques Filho com a Rua Fernando Fiamini.

A comerciante Jaciara Dias, 45, conta que fica apreensiva quando vê o tempo fechar. Ela já sofreu com enchentes há quatro anos e teve que morar com a mãe durante 15 dias na época. "Tivemos que aterrar a casa, o que nos deu um pouco mais de tranquilidade. Mesmo assim, eu fico assustada", conta.

A pasta detectou lâminas d'água no Parque Maria Helena. Porém, segundo o documento, elas baixaram logo após as chuvas.

Segundo o portal Climatempo, as chuvas devem seguir nos próximos dias em Suzano. Nesta quinta, 7, a previsão é de sol com muitas nuvens e existe a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 17°C e a máxima prevista é de 28°C.

Nesta sexta-feira (8), a previsão é de chuva durante todo o dia. A temperatura deve variar entre 20°C e 24°C.

Prevenção

Por meio de nota, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos informou que as equipes de zeladoria se empenharam na limpeza de valas e drenagem ao longo do ano de 2019. Em breve, as limpezas começarão em Palmeiras, depois Centro e, em seguida, serão concentradas na região do supermercado Assaí, que sofreu uma grande enchente em 2017.

A expectativa é que o serviço siga até o fim do ano e chegue à região Norte do município. Atualmente, as limpezas são realizadas no Jardim Amazonas e no Jardim Márcia.