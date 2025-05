Defesa Civil orienta população no Max Feffer sobre cuidados no período de estiagem

A Defesa Civil de Suzano esteve no Parque Municipal Max Feffer nesta quinta-feira (22/05) para reforçar junto à população os cuidados que devem ser tomados no período de estiagem, com o objetivo de evitar queimadas. Nesta oportunidade, o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, e o diretor do órgão, Tony Wenzler, mobilizaram a equipe responsável pelo apoio aos munícipes para mostrar a estrutura que fica à disposição de todos nos casos de emergências, incluindo as seis viaturas e os equipamentos de salvamento.

Os agentes distribuíram panfletos e buscaram dialogar com os frequentadores do espaço sobre os hábitos inadequados que podem causar acidentes, como jogar pontas de cigarro e latas de refrigerante na beira da estrada. O primeiro por conter resquício de fogo e o segundo, alumínio, que pode esquentar e criar condições mais favoráveis para que a mata seca possa queimar. As instruções se basearam na ameaça de que, por qualquer princípio de fogo, a situação pode se agravar no período de seca, já que pode ocorrer um rápido avanço das chamas.

Paralelamente às instruções que foram passadas neste espaço, a Defesa Civil informou o canal de contato por SMS que pode ser estabelecido para qualquer emergência. Neste sentido, foi comunicado que o munícipe pode registrar seu número junto ao órgão enviando uma mensagem, com o seu Código de Endereçamento Postal (CEP), para “40199”. A partir deste procedimento, o telefone já fica salvo e por meio dele chegam informações relevantes sobre o cenário da sua localidade, em caso da necessidade de algum tipo de alerta.

O trabalho desenvolvido nesta quinta-feira já é um reflexo da preparação da Defesa Civil para preservar a segurança da população neste período do ano. A formação foi iniciada no dia 1º de abril, pela Casa Militar do governo do Estado, quando foram convocados agentes de todos os municípios para um encontro no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul da capital paulista.

A 2ª etapa ocorreu logo no dia seguinte, em 2 de abril, data em que foi realizado um simulado no Parque Estadual do Juquery, no município de Franco da Rocha. Já a 3ª etapa se desenvolveu a partir de uma capacitação aplicada na modalidade “Educação à Distância (EAD)”, que reforçou os procedimentos a serem adotados pelos agentes.

Por fim, no último dia 14 de maio, a Defesa Civil da cidade participou de um treinamento no Tiro de Guerra de Suzano (02-081), no bairro Parque Santa Rosa, que mobilizou representantes locais e dos municípios de Mogi das Cruzes, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Guararema, Salesópolis e Biritiba Mirim. Para todos, foram proporcionadas, pelo 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Suzano, orientações práticas de equipamentos relacionados ao combate de fogo vegetativo, legislação relacionada, ações ambientais e integração entre os municípios do Alto Tietê, bem como instrução e conhecimento das ações a serem realizadas no combate ao fogo florestal.

O diretor da Defesa Civil falou sobre a representatividade das ações de prevenção realizadas em Suzano. “Temos mantido uma rotina de preparação para lidar com as possíveis ocorrências relacionadas à essa época do ano. Faz parte desse trabalho a nossa relação com a Defesa Civil, estadual, com as Defesa Civis das cidades vizinhas e especialmente com a população. Quanto mais estivermos juntos dos munícipes, prestando as orientações necessárias, mais teremos condições de evitar problemas com o fogo”, afirmou Wenzler.

O secretário municipal de Segurança Cidadã disse que a Defesa Civil e as equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) têm cumprido um papel muito relevante de vigilância em toda cidade. “A população tem visto que nossas equipes têm atuado com muita responsabilidade e competência. Não à toa Suzano é uma referência na Grande São Paulo. Nosso trabalho é reconhecido pelos representantes do governo estadual, pois estamos sempre preocupados em manter nossos agentes capacitados e próximos das pessoas”, avaliou o chefe da pasta.