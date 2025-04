Defesa Civil participa de capacitação contra incêndios florestais

A Defesa Civil de Suzano participou, na última quarta-feira (02/04), de uma oficina promovida pelo Governo do Estado de São Paulo como parte da fase amarela da operação “São Paulo Sem Fogo”. O evento ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, no bairro do Morumbi, e reuniu agentes de diversas cidades da região metropolitana na zona oeste da capital.

Ao todo, cinco representantes de Suzano marcaram presença na atividade, que tem como objetivo preparar os municípios para o enfrentamento da estiagem, período em que aumentam significativamente os riscos de incêndios florestais. O evento contou com aulas teóricas e exposições técnicas, além da apresentação de novas ferramentas de previsão meteorológica e estratégias de gerenciamento de emergência. O curso, que está em sua segunda etapa, seguirá com ações até o próximo mês, quando será finalizado no 17º Grupamento de Bombeiros, em Mogi das Cruzes, no centro, com uma etapa prática. A iniciativa estadual reforça a importância da prevenção e da capacitação dos agentes locais para garantir uma resposta mais ágil e eficiente no combate aos incêndios em áreas de vegetação.

A ação da fase amarela é considerada a etapa de preparação e mobilização antes do período mais crítico do tempo seco. Durante esse estágio, são intensificadas as estratégias de conscientização, treinamento e distribuição de equipamentos para os municípios, com a finalidade de reduzir os danos causados pelo fogo em áreas de mata.

De acordo com o diretor da Defesa Civil de Suzano, Tony Wenzler, a participação dos agentes municipais nesse tipo de capacitação é fundamental diante do crescimento dos atendimentos relacionados a incêndios. “A ideia é controlar focos de incêndio em vegetação na cidade. Estar presente nessas oficinas, trocando experiências e se atualizando, é essencial para que possamos atuar com ainda mais eficiência”, destacou.

Já o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressaltou o papel ativo de Suzano nas iniciativas de combate aos incêndios e destacou a importância da operação. “A atuação da Defesa Civil de Suzano vem sendo aprimorada constantemente, e o aumento da demanda por atendimento nos obriga a buscar conhecimento e estrutura. Participar do ‘São Paulo Sem Fogo’ é mais do que necessário: é estratégico. A capacitação fortalece nosso time e aumenta nossa capacidade de resposta”, avaliou o chefe da pasta.