Defesa Civil realiza operação para prevenir de efeitos das chuvas

Para prevenir e combater os efeitos das chuvas de verão, a Defesa Civil de Suzano realiza a operação "Plano de Verão", tem por objetivo preservar vidas e reduzir danos humanos, materiais e ambientais, principalmente no período que vai de 1° de dezembro a 31 de março.

Equipes

De acordo com a Defesa Civil de Suzano, todas as equipes ficam em alerta constantemente, além da compatibilização do Plano Verão aos recursos disponíveis no serviço público municipal, sendo tanto RH quanto infraestrutura.

Relação de limpezas

Outro adendo, é em relação as limpezas constantes em córregos, rios e valas no município, assim como as bocas de lobo nas vias públicas.

Monitoramento

"A Defesa Civil de Suzano faz o constante monitoramento em todas as áreas de risco do município, sendo tanto em inundação quanto ao deslizamento", pontua.

Além disso, para preparar as equipes da Defesa Civil são realizadas nos meses que antecedem a temporada de chuvas (outubro e novembro), oficinas preparatórias para a tal operação, que funcionam como treinamento das práticas preventivas e operacionais para minimizar os efeitos de eventos como deslizamento de terra e inundações. Sem contar que, este plano tem todas as diretrizes para qualquer emergência que possa ocorrer no município.