Defesa Civil recebe carreta para transporte de bote inflável

A Defesa Civil de Suzano recebeu na última sexta-feira (03/03), na sede da Guarda Civil Municipal (GCM), no bairro Jardim Lincoln, uma carreta de transporte para bote inflável, equipamento utilizado em situações de emergência como resgate em rios e lagos.

VEÍCULO DOADO

O veículo foi doado pelo Plano de Auxílio Mútuo (PAM) do Alto Tietê e o recebimento contou com a presença do secretário interino de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, e do diretor da Defesa Civil, Antônio Wenzler.

Também esteve presente o representante do PAM, Gildomar Dias da Silva.

1993

Fundado em 1993, o PAM é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com o objetivo de estabelecer diretrizes básicas e conjugar esforços das indústrias, bombeiros, comissão de defesa civil e órgãos oficiais, visando suplementar recursos e materiais necessários. Desse modo, é possível assegurar maior eficiência no atendimento de situações emergenciais como incêndios, vazamentos de substâncias tóxicas ou qualquer outro evento que possa acarretar danos às pessoas, patrimônio ou meio ambiente.

De acordo com o secretário Afrânio Evaristo, a Defesa Civil de Suzano vem realizando um trabalho brilhante desde o início do ano e a vinda da carreta contribuirá com uma prestação de serviço mais completa.

“O trabalho dos agentes é amplo e variado e nossas equipes atuam em várias frentes, sempre devidamente preparadas para lidar com os mais diversos desafios. O novo equipamento vai contribuir para a melhoria de nossas ações, uma vez que poderemos transportar o nosso bote com mais facilidade”, destacou.

CHEFE DA PASTA

O chefe da pasta ainda agradeceu a todos pela atenção e a assistência prestada ao município.

“Aproveito para agradecer a todos pelos esforços direcionados para a melhoria da nossa cidade, em nome do representante do Plano de Auxílio Mútuo, Gildomar. Gostaria de agradecer também o diretor da Defesa Civil, Antônio Wenzler, parabenizo toda a equipe”, finalizou o secretário de Suzano.