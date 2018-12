Defesa Civil recebe treinamento dos Bombeiros na Lagoa Azul

A Defesa Civil de Suzano, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, iniciou nesta terça-feira (11) o processo de qualificação de seus agentes para atendimento na água.

O treinamento, oferecido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, contou com atividades teóricas e práticas na Lagoa Azul, localizada no Jardim Imperador.

Os trabalhos tiveram participação do assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santo; do comandante da Defesa Civil de Suzano, Antônio Wenzler; do comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Sérgio de Assis Andrade; e do instrutor-chefe da qualificação do Corpo de Bombeiros, tenente Marcos Vinícius Carbonel.

Com início às 9 horas, as aulas teóricas foram sediadas no Corpo de Bombeiros, onde foram abordados os desafios e detalhes necessários a se observar durante o atendimento em situações que envolvam a água. Já a parte prática foi realizada na Lagoa Azul. Inclusive, no local, os agentes utilizaram o novo bote salva-vidas – item adquirido recentemente por meio de emenda da vereadora Gerice Lione.

A capacitação tem duração de dois dias e está contemplando todos os agentes da Defesa Civil. Eles já estão recebendo treinamentos para manuseio de equipamentos de proteção individual (EPI) e os utilizados no salvamento de pessoas em situações envolvendo água, como em rios, córregos, lagos, áreas de alagamento, entre outros.

Segundo o instrutor do Corpo de Bombeiros em Suzano, o pleno conhecimento dos protocolos para atendimento à população é fundamental para garantir o apoio às vítimas e a integridade física dos agentes. “Um atendimento sem os devidos conhecimentos pode representar um risco para quem se dispõe a ajudar. Desta forma, estamos capacitando todos agentes da Defesa Civil para estarem preparados para qualquer eventualidade”, explicou.

Para o chefe da Defesa Civil, o treinamento proporcionado pelo Corpo de Bombeiros permitirá uma melhor preparação aos agentes, principalmente durante os meses de verão. “Nossas equipes estão à disposição todos os dias da semana, 24 horas por dia, atendendo diversas ocorrências e essa capacitação veio para somar, nos oferecendo técnicas e conhecimento. Agradeço ao Corpo de Bombeiros pela oportunidade”, finalizou.

Em caso de ocorrências, o telefone de contato da Defesa Civil de Suzano é o (11) 4748-5394 e o da GCM é o (11) 4746-2433.