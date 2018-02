Defesa nega envolvimento de Zé Pirueiro em crime e pedirá habeas corpus

A defesa do vereador José Carlos de Souza Nascimento (PTB), o Zé Pirueiro, que foi preso durante operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), afirmou, na tarde de ontem, que o legislador não tem qualquer envolvimento com o crime organizado. Segundo o advogado Dario Reisinger, um pedido de habeas corpus deve ser formalizado na segunda-feira (6).

"A gente está acompanhando o caso. Porém, não tivemos acesso total ao processo. Podemos assegurar que o vereador não tem qualquer envolvimento com crimes", disse.

Reisinger também falou que seu cliente não poderia estar preso, visto que tem problemas de coração. Ele assegurou que este será um dos embasamentos para solicitar a liberdade de Zé Pirueiro à Justiça. "Este problema (do coração) é grave. Inclusive, ele precisará passar por transplante. Queremos que ele fique este período de 30 dias em casa, por causa da situação médica delicada".

Câmara

A Casa de Leis suzanense disse, por meio de nota, que o processo envolvendo Zé Pirueiro está sob sigilo na 2ª Vara Criminal da cidade. O texto frisa que o Legislativo continuará acompanhando o andamento do caso para garantir que os direitos do vereador sejam preservados e confia que a Justiça será feita.

Prefeitura

A Prefeitura informou que o transporte complementar de Suzano (vans) é um serviço prestado por permissionários (pessoas físicas). São 147 permissionários no total, que participam do sistema complementar ao sistema regular de transporte público (ônibus). “Estes permissionários se uniram em forma de cooperativa, mas esta entidade não presta serviço ao poder público. O transporte complementar é prestado apenas por pessoas físicas- os permissionários”. A Prefeitura informou também que , a municipalidade comunica que ainda não recebeu nenhuma notificação sobre a operação e que vai aguardar as informações oficiais do Gaeco para tomar as providências cabíveis.