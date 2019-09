Defesas Civis do Alto Tietê auxiliam em ocorrências de queimadas

As Defesas Civis das cinco principais cidades da região têm auxiliado os Bombeiros em ocorrências de queimadas. Segundo a Defesa Civil de Suzano, por meio da Prefeitura, disse que tem auxiliado os Bombeiros naquilo que for solicitado.

"A Defesa Civil de Suzano tem atuado constantemente em situações de fogo em mata, tanto no auxílio aos bombeiros. São utilizados de forma intensiva, como mão-de-obra, veículos e equipamentos".

Além de apoiar, a Prefeitura também informou que a Defesa Civil tem atuado em ocorrências de menor porte.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes também informou que a Defesa Civil da cidade auxilia o Corpo de Bombeiros no combate a queimadas. "A Defesa Civil de Mogi das Cruzes mantém contato constante com a corporação, principalmente no que se refere a troca de informações dos chamados recebidos pelo telefone 199 e com apoio logístico e estrutural, quando necessário".

A Defesa Civil de Ferraz disse que ainda não atuou na contenção de queimadas, mas que tem auxiliado "quando há necessidade, em situações que possuem residências nas proximidades do fogo".

Itaquaquecetuba disse que "felizmente o número de casos na cidade é baixo". Mas informou que sempre tem auxiliado o Corpo de Bombeiros quando solicitado.

A Prefeitura de Poá informou que queimadas é um crime que acarreta em multas, para quem infringir a lei, ou em caso de menores de idade, a pena recai sobre o responsável.

"Queimada é crime e a multa pode chegar a R$ 4.395. As pessoas podem fazer denúncias quanto a situação. A população pode acionar a Secretaria de Segurança Urbana de Poá pelos telefones: 199, 153 e 4634-1666", disse a Prefeitura.

Mas a Prefeitura informou que a Defesa Civil da cidade tem auxiliado os Bombeiros e tem realizado ações diretamente na comunidade. "De acordo com a legislação, a Defesa Civil atua com apoio do Corpo de Bombeiros no combate às queimadas e na realização de ações junto à comunidade para formação de brigadistas e agentes multiplicadores de prevenção primária".[INTERTITULO_] (F.B.)