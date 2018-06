Definida empresa para implantar Central de Triagem no Miguel Badra

A Prefeitura de Suzano contratou a empresa Fort Service Company e Construtora Eireli EPP, por R$ 997 mil, para a construção da nova Central de Triagem no Miguel Badra. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, esse valor refere-se apenas às obras, que são previstas para serem concluídas em 11 meses a partir do início. O município já possui uma unidade que realiza esse serviço no Jardim Colorado.

Segundo a pasta, a estrutura será erguida em uma área na Rua Mário Bochetti. Conforme publicado em novembro do ano passado pelo DS, a Prefeitura havia divulgado um investimento de R$ 2,1 milhões para a Central de Triagem. Além do montante destinado apenas para as obras, haverá investimentos para equipamentos, comunicação e fomento de nova cooperativa.

O serviço oferecido no galpão será de triagem de recicláveis, com expectativa de processamento de 100 toneladas/mês de material, equivalente ao gerado por aproximadamente 20 mil pessoas. O galpão receberá resíduos recicláveis e lá a cooperativa fará a triagem e a venda desses materiais.

A verba para a implantação da Central de Triagem é oriunda do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, e mantido por ações civis públicas.

Enquanto os trabalhos para erguer a Central de Triagem não começam, a população afirmou que o local será benéfico para o bairro. Esse é o caso do balconista Iramar Almeida. Ele disse que a região ficará mais limpa. "Muitas pessoas do bairro sujam as ruas descartando lixos e recicláveis nos locais. Será uma ótima opção para educá-los", comentou.

Já o motorista Matanias Bezerra ressaltou que o importante também será reaproveitar os materiais recicláveis. "Um simples material que seria descartado, agora poderá ser reaproveitado de outra forma, para o bem do meio ambiente".

A operadora de caixa Flavia Mayara mora em Mogi das Cruzes e disse que Suzano precisa de mais locais como este que será construído. "Percebo que os bairros da cidade, principalmente os mais afastados do Centro, são muito sujos", completou.