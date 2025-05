Deflação no açougue: preço das carnes alivia bolso dos paulistas em abril

Os cortes de carnes suína e bovina foram o destaque do Índice de Preços dos Supermercados (IPS) de abril, elaborado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) em parceria com a Fipe. Ambos os produtos apresentaram queda nos preços no período.

A carne suína chegou a uma redução geral de 1,64%, sendo que os cortes que mais chamam a atenção são o pernil com osso (- 2,44%), lombo com osso (- 2,22%) e a costela suína (- 0,44%). Já a carne bovina atingiu deflação de 0,49% em abril, com uma maior participação de cortes nobres como o filé mignon (-8,25%) e a alcatra (-4,46%), além de opções mais populares como a fraldinha (-4,91%).

Em ambos os casos, o principal desafio é manter o equilíbrio entre a oferta para a demanda do mercado interno e um cenário de valorização das exportações. “A desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar norte-americano tem favorecido a competitividade das commodities nacionais no mercado internacional, impulsionando as exportações”, destaca Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS.

Em abril, por exemplo, as exportações de carne suína atingiram US$ 276,6 milhões, montante que supera a média histórica da última década, evidenciando a valorização desse produto no mercado internacional. Já as exportações de carne bovina alcançaram o valor de US$ 1,2 bilhão em abril, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). Esse total supera a média mensal dos últimos dez anos, bem como os valores observados no mesmo mês de 2024 e 2023.