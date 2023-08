Delegacia da Mulher completa 8 anos e vê aumento de 24,12% em denúncias

A Delegacia de Defesa da Mulher de Suzano (DDM) registrou crescimento de 24,12% no número de ocorrências nos primeiros sete meses de 2023 comparado ao mesmo período de 2022. Neste ano foram 746 Boletins de Ocorrência registrados, enquanto no ano passado foram 601, ou seja, 145 denúncias a mais no mesmo período.

As informações foram repassadas pela delegada Silmara Marcelino durante evento em comemoração aos 8 anos da DDM de Suzano. (Leia mais abaixo)

No mesmo período, o índice de violência física contra mulheres aumentou 37,32%. Foram 195 casos, contra os 142 gerados em 2022. Até o momento, o ano de 2017, dois anos após a inauguração da DDM, foi o que mais registrou casos de violência física contra a mulher: 557 queixas.

À frente da delegacia desde a sua inauguração, que ocorreu em agosto de 2015, a delegada Silmara Marcelino comenta o aumento de casos nesses períodos.

“Quando temos um número crescente de BO significa que mais pessoas estão denunciando as agressões. Esse números evidencia que as pessoas sabem de delegacia e qual a importância de denunciar seus agressores. Existe uma subnotificação dos números reais de agressão. Queremos que esses números sejam reais, por isso precisamos da divulgação dos nossos trabalho”, destacou.

Em 2022, foram registradas 58 queixas nos casos de violência psicológica/moral/ de calúnia/injúria. Houve um aumento de 181%, neste primeiro semestre de 2023,foram registrados 163 casos.

Casos de violência psicológica/moral ameaça também registraram aumento de 57,61%. Em 2022, foram registrados 210 casos, e até julho deste ano já foram registradas 331 queixas.

Casos de estupro tiveram queda de 28,20% na cidade. Em 2022 foram 39 denúncias e neste ano caiu para 28 casos.

Evento marca comemoração da data

A Delegacia da Mulher realizou ontem evento para comemorar 8 anos de existência.

O Evento foi na própria unidade (Rua Presidente Nereu Ramos, 302 – Jardim Santa Helena), foi prestigiado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), primeira-dama Larissa Ashiuchi e pelo chefe de Gabinete e secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo. Além disso, marcaram presença o deputado estadual Estevam Galvão (União Brasil), a vereadora Gerice Lione (PL) e autoridades locais.

A delegada Silmara Marcelino destaca os avanços da DDM para ajudar na proteção da mulher e coibir os casos de violência doméstica na cidade.

“A DDM é um símbolo da união da rede de Suzano. Sem o apoio que temos não conseguiremos atender às ocorrências com todo o acolhimento que a vítima merece. O trabalho que fazemos aqui é tornar esse processo mais confortável para a vítima, orientá-la sobre seus direitos e manter o agressor longe”, disse.

A delegada acrescenta que os números representam a importância do sistema integrado de proteção às vítimas que a Delegacia dispõe para a população, já que se trata de um local que oferece atendimento especializado.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), a DDM significa uma rede de apoio para as mulheres da cidade.

Durante sua fala no evento, enalteceu o papel da delegada Silmara na delegacia.

“Agradecemos o trabalho que faz na cidade, toda sua rede de apoio para defender as mulheres e famílias aqui de Suzano. Desejo que você fique à frente da delegacia por muitos anos, tem todo o apoio da minha gestão”, ressaltou.

Em Suzano, a proteção à mulher vítima de violência doméstica conta com uma ampla rede de prevenção, assistência e repressão a este crime. Através da Sala Rosa, localizada nas dependências da DDM, as vítimas recebem acolhimento jurídico e psicológico. Responsável pelo auxílio jurídico das vítimas, a presidente da Comissão da Mulher Advogada (OAB Suzano), Maria Margarida Mesquita comemora os 8 anos da DDM e o papel no auxílio às mulheres.

“A DDM e a Sala Rosa é uma grande conquista nossa. Eu e o deputado Estevam batalhamos para torná-la real. Estamos empenhados para ajudar cada dia mais mulheres”, contou.