Delegacia da Mulher de Suzano completa cinco anos amanhã

A Delegacia da Mulher (DDM) de Suzano completa cinco anos em atividade amanhã.

Inaugurada em agosto de 2015, a delegada Silmara Marcelino, responsável pela unidade, destaca a importância do equipamento para a coibir casos de violência à mulher e realizar o acolhimento das vítimas.

“Para o município, a Delegacia da Mulher é muito importante. É muito mais confortável para uma mulher vítima de violência vir até uma delegacia especializada, com o atendimento diferenciado. Nesses cinco anos conseguimos desenvolver um bom trabalho”, relata.

Atendimento

Além do atendimento a casos de violência, a unidade também oferece orientações para as mulheres, com respaldo jurídico e psicológico por meio da ‘Sala Rosa’, que conta com o apoio da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ambos presidido pela advogada Maria Margarida Mesquita.

Para ela, a delegacia é uma conquista para a cidade.

“Foi um trabalho de 16 anos para trazer esse equipamento para Suzano. Foi um ganho para toda a cidade. É uma conquista muito grande para todos, e em especial, para as mulheres. É um presente”, relata.

Lei Maria da Penha também faz aniversário