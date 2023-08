Delegacia da Mulher de Suzano faz 8 anos e comemora com evento

A Delegacia da Mulher de Suzano (DDM) comemora no próximo dia 10 de agosto 8 anos de funcionamento.

A DDM foi inaugurada em 6 de agosto de 2015, o primeiro atendimento ocorreu apenas três dias após a abertura, e marca a celebração oficial desde então.

À frente do órgão desde a inauguração, a delegada Silmara Marcelino celebra as conquistas da DDM ao longo dos últimos anos. Para ela, a implantação da delegacia é um marco importante para a cidade. Ela destaca que a primeira Delegacia de Defesa da Mulher foi inaugurada em 1985.

Desde então, a DDM é uma ferramenta para ajudar no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, não apenas em relação à investigação dos crimes e punição do agressor como também em razão do acolhimento dispensado às vítimas.

“O atendimento especializado fortalece o combate á violência doméstica. Assim, as vítimas se sentem mais seguras e acolhidas quando atendidas em uma delegacia especializada no atendimento à mulher”, ressaltou.

Em Suzano, a proteção à mulher vítima de violência doméstica conta com uma ampla rede de prevenção, assistência e repressão a este crime. Através da Sala Rosa, localizada nas dependências da DDM, as vítimas recebem acolhimento jurídico e psicológico.

A Sala Rosa foi criada em 1998 nas dependências da Delegacia Central, com total apoio da administração pública e da 55º Subseção da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano.

Responsável pelo auxílio jurídico das vítimas, a presidente da Comissão da Mulher Advogada (OAB Suzano), Maria Margarida Mesquita agradece a instalação da DDM e destaca a importância da Sala Rosa.

“As vítimas que procuravam a autoridade policial para denunciar abuso não sabia qual seria o rumo a tomar após a separação dos agressor. Estamos aqui para auxiliá- las e fazer todas as orientações para a vítima e filhos. Agradeço o apoio da OAB na prestação de serviço na Sala Rosa”, disse