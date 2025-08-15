Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 15 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Aniversário de 10 anos

Delegacia da Mulher registra 12,9 mil boletins, efetua 325 prisões e 5,5 mil medidas protetivas

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) está situada no Jardim Santa Helena. É comandada pela delegada Silmara Marcelino, que fez um balanço do trabalho nesta quinta (14)

15 agosto 2025 - 05h00Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Delegacia da Mulher registra 12,9 mil boletins, efetua 325 prisões e 5,5 mil medidas protetivasDelegacia da Mulher registra 12,9 mil boletins, efetua 325 prisões e 5,5 mil medidas protetivas - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano )

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano completou dez anos. A comemoração do aniversário foi feita nesta quinta-feira (14), na sede da DDM, localizada na Rua Presidente Nereu Ramos, 302.

Ao longo do período em funcionamento, a unidade registrou 12.922 boletins de ocorrência e recebeu 5.553 solicitações de medida protetiva. Além disso, a DDM instaurou 10,5 mil inquéritos e realizou 325 prisões em flagrante.

A delegada da Mulher, Silmara Marcelino, ressaltou a importância da DDM no combate à violência contra a mulher. “A Delegacia da Mulher tem uma fundamental importância como ferramenta no combate à violência doméstica. O mês de agosto é importante, também, porque dá visibilidade à essa luta, que é tão necessária. É uma ferramenta muito importante de acolhimento, proteção e punição ao agressor”.

Os números em 2025, de acordo com a delegada, devem ser maiores do que os registrados em 2024. Ao longo do ano passado inteiro, foram mais de 800 solicitações de medida protetiva e, nos primeiros sete meses de 2025, já foram mais de 560 pedidos.“A tendência é virarmos o ano com mais de mil solicitações. Em média, são 90 solicitações por mês”, disse.

Inquéritos e boletins de ocorrência também devem ter aumento em 2025 em relação a 2024. “Fiz um comparativo e os números esse ano estão bem maiores”.

Nas dependências da DDM existe a Sala Rosa, onde é feito o acolhimento de vítimas. No local, a mulher pode receber orientações jurídicas e psicológicas, podendo ser encaminhada a serviços municipais. A Sala Rosa é uma parceria entre a Polícia Civil, a Prefeitura e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano.

Presenças

Marcaram presença no evento a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul Ishi; o presidente da Câmara Artur Takayama; os secretários Afrânio Evaristo (Gabinete), Alex Santos (Governo), e César Braga (Controladoria Geral); a coordenadora do Departamento da Mulher de Suzano, Maria Margarida Mesquita; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, Fabricio Ciconi Tsutsui, e a ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano pede ao governo federal Casa e Centro de Referência da Mulher
Proteção e dignidade da Mulher

Suzano pede ao governo federal Casa e Centro de Referência da Mulher

Praça dos Expedicionários recebe feira de artesanato nesta sexta-feira e sábado
Cidades

Praça dos Expedicionários recebe feira de artesanato nesta sexta-feira e sábado

Educação inicia nesta sexta inscrições para ano letivo de 2026
Cidades

Educação inicia nesta sexta inscrições para ano letivo de 2026

Novidades marcam a 4ª edição do Decola Jovem, a maior feira de educação do Alto Tietê
Cidades

Novidades marcam a 4ª edição do Decola Jovem, a maior feira de educação do Alto Tietê

Documentário "Dentro da Cena" pré-estreia no Núcleo de Cultura Ousadia, em Mogi, no domingo (17)
Cidades

Documentário "Dentro da Cena" pré-estreia no Núcleo de Cultura Ousadia, em Mogi, no domingo (17)

Abertura da 5ª Mostra de Dança reúne mais de 300 pessoas no Teatro Municipal
Cultura

Abertura da 5ª Mostra de Dança reúne mais de 300 pessoas no Teatro Municipal