Delegacia da Mulher registra 12,9 mil boletins, efetua 325 prisões e 5,5 mil medidas protetivas

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano completou dez anos. A comemoração do aniversário foi feita nesta quinta-feira (14), na sede da DDM, localizada na Rua Presidente Nereu Ramos, 302.

Ao longo do período em funcionamento, a unidade registrou 12.922 boletins de ocorrência e recebeu 5.553 solicitações de medida protetiva. Além disso, a DDM instaurou 10,5 mil inquéritos e realizou 325 prisões em flagrante.

A delegada da Mulher, Silmara Marcelino, ressaltou a importância da DDM no combate à violência contra a mulher. “A Delegacia da Mulher tem uma fundamental importância como ferramenta no combate à violência doméstica. O mês de agosto é importante, também, porque dá visibilidade à essa luta, que é tão necessária. É uma ferramenta muito importante de acolhimento, proteção e punição ao agressor”.

Os números em 2025, de acordo com a delegada, devem ser maiores do que os registrados em 2024. Ao longo do ano passado inteiro, foram mais de 800 solicitações de medida protetiva e, nos primeiros sete meses de 2025, já foram mais de 560 pedidos.“A tendência é virarmos o ano com mais de mil solicitações. Em média, são 90 solicitações por mês”, disse.

Inquéritos e boletins de ocorrência também devem ter aumento em 2025 em relação a 2024. “Fiz um comparativo e os números esse ano estão bem maiores”.

Nas dependências da DDM existe a Sala Rosa, onde é feito o acolhimento de vítimas. No local, a mulher pode receber orientações jurídicas e psicológicas, podendo ser encaminhada a serviços municipais. A Sala Rosa é uma parceria entre a Polícia Civil, a Prefeitura e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano.

Presenças

Marcaram presença no evento a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul Ishi; o presidente da Câmara Artur Takayama; os secretários Afrânio Evaristo (Gabinete), Alex Santos (Governo), e César Braga (Controladoria Geral); a coordenadora do Departamento da Mulher de Suzano, Maria Margarida Mesquita; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, Fabricio Ciconi Tsutsui, e a ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi.