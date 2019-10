Delegacia de Defesa da Mulher apoia uso do aplicativo ‘SOS Mulher’ contra a violência

O lançamento do aplicativo "SOS Mulher" agrada a delegada da Mulher de Suzano, Silmara Marcelino. O dispositivo permite que vítimas de violência doméstica peçam ajuda apenas apertando um botão no celular.

Ao ser acionado, o aplicativo localiza a viatura policial mais próxima e a desloca até o local onde foi solicitado. O Governo Estadual fez uma divulgação da funcionalidade na última quinta-feira, 24, em seu site oficial. O recurso foi lançado em março deste ano.

Segundo Silmara, o projeto pode evitar que agressões se agravem ao ponto de se tornarem feminicídios. "A ideia é interessante, porque auxilia na proteção das mulheres. É mais um bom projeto. Esse aplicativo é muito bem vindo", conta.

Podem se cadastrar na ferramenta somente pessoas com medidas protetivas expedidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O número de medidas concedidas em todo o Estado até o dia 4 de outubro ultrapassou os 162 mil.

O aplicativo

Disponível nos sistemas Android e iOS, a ferramenta é gratuita e considerada um complemento às ações da rede de apoio às cidadãs de todo o estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), até o último dia 4, foram realizados 14.909 cadastros no aplicativo.

Esse número não só expõe a quantidade de cadastros, mas a preocupação de quase 15 mil mulheres com a própria integridade física. De acordo com o balanço mais recente do aplicativo, foram realizados 435 acionamentos da Polícia Militar no Estado. Em 280 ocasiões, a viatura se deslocou até o local dos fatos. Foram 15 ocorrências conduzidas ao Distrito Policial geradas pelo sistema e sete flagrantes computados.

Em Suzano, a Delegacia da Mulher atingiu, em julho de 2019, quase cinco mil registros desde o início do seu funcionamento, em agosto de 2015.