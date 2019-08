Delegacia do Meio Ambiente apreende veículos e aves durante operação em Suzano

Um caminhão, uma pick-up e aves foram apreendidas nesta terça-feira, 13, em Suzano, durante operação da Delegacia de Meio Ambiente de Mogi das Cruzes (Dicma). Segundo o delegado do departamento especializado, Francisco Del Poente, o objetivo foi o de combater crimes ambientais, em especial relacionados ao descarte irregular de entulho.

As ações desenvolvidas na cidade foram iniciadas nas primeiras horas do dia. O primeiro alvo dos policiais foi a Estrada dos Fernandes. A área escolhida funcionava uma espécie de aterro clandestino.

Investigadores flagraram um caminhão despejando restos de construção civil. O motorista não conseguiu fugir.

De acordo com Del Poente, o despejo ocorria numa área em que há um manancial, o que caracteriza crime de menor potencial ofensivo. “Ele assinou um Termo Circunstanciado e foi liberado. Contudo, a Polícia Militar Ambiental deve emitir uma multa decorrente ao crime”, salientou o delegado.

Depois de sair do aterro clandestino, as equipes da Dicma continuaram realizando buscas na cidade.

Foi então que o segundo alvo foi escolhido. Tratava-se de uma residência localizada no bairro Miguel Badra. Policiais observaram aves silvestres presas em gaiolas. No total, dez animais foram encontrados. Destes, seis coleirinhas, dois pintassilgos, um trinca-ferro e um papagaio.

“Ele (proprietário do imóvel) não tinha autorizações ou licenças para possuir estas aves. Por isto, deliberei pela apreensão. Os animais serão soltos no Parque Ecológico do Tietê”, disse Del Poente.

A última ação dos policiais na cidade foi na Avenida Francisco Marengo, também na região Norte de Suzano.

Na oportunidade, policiais flagraram uma pick-up em um terreno baldio. Ao verificar, foi constatado que o motorista estava descartando entulho. Ele negou ter autorização para a prática. Por isto, o veículo no qual dirigia foi recolhido ao pátio municipal.

“Com essas ações, a gente teve bons resultados. Pois veículos foram apreendidos e aves serão soltas na natureza. Queremos reiterar que crimes deste tipo serão combatidos na cidade e região”, finalizou Del Poente.