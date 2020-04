Delegacia Eletrônica atenderá casos de violência contra a mulher em Suzano e região

O governador João Doria (PSDB) anunciou novas medidas para a prevenção do novo coronavírus.

Entre essas medidas, a inclusão de registro de casos de violência doméstica por meio da Delegacia Eletrônica. Segundo o governo, o serviço é mais uma ferramenta para proteger as mulheres do Estado.

Para a delegada da Delegacia da Mulher de Suzano, Silmara Marcelino, o registro de ocorrências não aumentou durante o período da quarentena. Silmara explica que vários fatores podem contribuir para esses números.

"Em tese, esses números podem aumentar. Isso porque o casal está em casa por conta da quarentena. Acredito que as ocorrências não aumentaram porque as mulheres têm receio de vir até a delegacia para fazer a denúncia por medo da contaminação, além do medo que a vítima tem do agressor", afirma.

Quanto a nova ferramenta disponibilizada, a delegada é enfática ao dizer que o mecanismo vai contribuir tanto na precaução como na facilidade de realizar a denúncia. "O número de infecções do Covid-19 aumentou nos últimos dias, então em termos de prevenção vai ser muito bom, e vai fazer com que as mulheres não deixem de fazer a ocorrência", explica. Silmara reforça que a recomendação é que a vítima estude a gravidade da situação que ela se encontra.

"Se não houver risco de vida e se houver a possibilidade de esperar ou de realizar a denúncia pela internet, nós recomendamos que essa mulher faça isso para não correr o risco de contaminação. Mas se houver esse risco, essa mulher pode vir até a delegacia. Todas serão atendidas normalmente", enfatiza.

Segundo o governo do Estado, o atendimento eletrônico às vítimas de violência contra a mulher já vinha sendo estudado pela Polícia Civil. O lançamento, que estava previsto para o segundo semestre deste ano, foi antecipado devido a pandemia do novo coronavírus, como forma de evitar aglomerações nas delegacias e reduzir os riscos de contágio. Todas as ocorrências passarão por uma triagem e serão encaminhadas para as delegacias correspondentes com a região de cada denúncia. O atendimento presencial prossegue normalmente no Estado.