Delegacias da Mulher da região aguardam três novas viaturas

Na região, Suzano tem uma DDM localizada na Rua Presidente Nereu Ramos, 302. Em Mogi das Cruzes a delegacia está situada na Avenida Antônio Nascimento Costa, 21.

A terceira DDM da região está em Itaquaquecetuba na Avenida João Barbosa de Moraes, 448.

A delegada-titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, Silmara Marcelino, diz que as novas viaturas vão melhorar o atendimento às vítimas e a apuração dos fatos.

“As novas viaturas se fazem necessárias no momento que precisamos melhorar a locomoção para os atendimentos das ocorrências e deslocamento de presos e entre outras atividades”, pontuou.

REPASSE

O repasse de novas viaturas para as 140 unidades da Delegacia da Mulher do Estado é um retorno positivo que a SSP deu à deputada estadual Delegada Graciela (PL), coordenadora da Frente Parlamentar em prol das DDMs na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

A parlamentar recebia diversas reclamações sobre a falta de viaturas dos trabalhadores das DDMs.

Queixas

“Uma das queixas que mais temos recebido passa justamente pela falta de viaturas ou pelo relato de que as viaturas disponíveis são muito antigas. Os novos veículos chegaram em boa hora e vão ajudar a minimizar esse problema”, disse a deputada estadual delegada Graciela. Para disponibilizar as viaturas às delegacias, a SSP aguarda a entrega dos veículos por parte da montadora responsável, o que deve ocorrer nos próximos dias. Serão veículos modelo Duster, caracterizados.

