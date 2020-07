Delegada da Mulher aponta subnotificação para casos de estupro

De janeiro a maio deste ano, as dez cidades do Alto Tietê computaram 156 registros de estupro - incluindo o de vulnerável. Em comparação a igual período do ano passado, a região teve uma retração de 64,10%. Em 2019, foram 256 boletins registrados. Especialistas apontam que essa diminuição têm relação direta às subnotificações.

Itaquaquecetuba foi o município com o maior número de registros, com 41. Os dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) mostram que 36 desses foram de vulneráveis - crianças, adolescentes etc.

A região teve mais duas cidades com mais de 30 notificações de estupro. Em Mogi das Cruzes, as delegacias totalizaram, de janeiro a maio, 33 boletins de ocorrência (B.Os). Desses, 27 foram estupro de vulnerável.

Suzano tem cenário semelhante ao do município mogiano. Nos primeiros cinco meses do ano, a cidade computou 32 notificações de estupro, sendo 24 contra crianças e adolescentes. Completam a lista de municípios com mais de 10 registros Santa Isabel (14); Poá (12); e Arujá (10).

Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema e Salesópolis tiveram menos de 10 boletins computados.

Subnotificação

Para a delegada Silmara Marcelino, da Delegacia de Defesa da Mulher de Suzano (DDM), a diminuição pode ter relação às subnotificações desse crime, bem como terem sido agravadas por causa da quarentena. "Estupros, infelizmente, sempre são subnotificados. Pelos registros, cremos que 20% a 30% dos casos são computados. Então, a gente não pode afirmar que ocorre uma diminuição, porque sempre há eventual subnotificação, inclusive com o agravante da quarentena provocada pelo novo coronavírus", afirmou ela.