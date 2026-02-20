Delegada Regina Campanelli se torna embaixadora da ONG SOS Caramelo

A delegada de Polícia Regina Campanelli se tornou embaixadora da SOS Caramelo, Organização Não-Governamental (ONG) que atua na proteção e na promoção do bem-estar animal. A entidade, que tem como membro-honorária a primeira-dama de São Paulo-SP, Regina Nunes, também convidou a chefe da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Arujá-SP para ser madrinha de Tupã, cão resgatado numa aldeia indígena e que está disponível para adoção.

A SOS Caramelo reuniu centenas de pessoas, na capital, no último dia 7, para um almoço beneficente e feira de adoção, com o intuito de angariar ração. As doações serão destinados à Aldeia Krukutu, localizada às margens da represa Billings, em São Paulo. Regina Campanelli marcou presença na ação social e destacou a importância do trabalho da ONG na promoção de cuidados veterinários e na conscientização da tribo quanto ao bem-estar animal.

Na oportunidade, a SOS Caramelo convidou a delegada da DDM de Arujá, que também é chefe da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Isabel-SP, para se tornar embaixadora da entidade. Na oportunidade, Regina Campanelli ainda batizou Tupã, um dos cães resgatados na Krukutu e gravou um vídeo, anunciando que o pet procura um novo lar.

Vítima de maus-tratos na aldeia, o cachorro teve o maxilar quebrado em duas partes e perdeu diversos dentes, tendo de ser submetido a duas cirurgias para a correção das fraturas. Neste momento, Tupã está castrado, vermifugado e testado (negativo) para PCR (vírus/bactérias) e SNAP 4DX (doenças do carrapato):

“Ser convidada para ser embaixadora da SOS Caramelo é um chamado. É dar voz para aquele que não pode pedir ajuda, mas que sente, sofre e ama. Cada caramelo resgatado representa uma vida que só precisava de uma chance, assim como ocorreu com o Tupã. Assumo este compromisso com o coração e com responsabilidade”, reforçou a policial civil.

Fundadora do primeiro Rotary Club PET do mundo, Yone Costa é a presidente da SOS Caramelo, que tem forte trabalho no resgate, na reabilitação, na vacinação, na castração e na adoção de animais em situação de rua ou maus-tratos:

“Cada animal carrega uma história e, graças ao trabalho sério e cheio de amor da ONG (SOS Caramelo), os pets resgatados têm a chance do recomeço. Agradeço à Yone (Costa), a todos os voluntários, apoiadores e a cada pessoa que trabalha na causa animal com muito desprendimento. Que mais iniciativas como esta continuem mudando vidas - de nós, humanos, por meio da adoção responsável, e dos animais”, valorizou a delegada.

Os interessados em adotar Tupã podem entrar em contato com a SOS Caramelo, pelo telefone (11) 98407-0801. A ONG também retira doações, em qualquer lugar da capital paulista. Mais detalhes sobre o projeto no Instagram @soscaramelosp.