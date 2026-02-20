Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 20 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 20/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Delegada Regina Campanelli se torna embaixadora da ONG SOS Caramelo

Entidade que tem como membro-honorária a primeira-dama de São Paulo, Regina Nunes, também convidou a chefe da Delegacia da Mulher de Arujá-SP para ser madrinha de Tupã, cão resgatado numa aldeia; ação faz parte de campanha contra maus-tratos aos animais

20 fevereiro 2026 - 09h15Por da Reportagem Local
Delegada Regina Campanelli se torna embaixadora da ONG SOS CarameloDelegada Regina Campanelli se torna embaixadora da ONG SOS Caramelo - (Foto: Divulgação)

A delegada de Polícia Regina Campanelli se tornou embaixadora da SOS Caramelo, Organização Não-Governamental (ONG) que atua na proteção e na promoção do bem-estar animal. A entidade, que tem como membro-honorária a primeira-dama de São Paulo-SP, Regina Nunes, também convidou a chefe da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Arujá-SP para ser madrinha de Tupã, cão resgatado numa aldeia indígena e que está disponível para adoção.

A SOS Caramelo reuniu centenas de pessoas, na capital, no último dia 7, para um almoço beneficente e feira de adoção, com o intuito de angariar ração. As doações serão destinados à Aldeia Krukutu, localizada às margens da represa Billings, em São Paulo. Regina Campanelli marcou presença na ação social e destacou a importância do trabalho da ONG na promoção de cuidados veterinários e na conscientização da tribo quanto ao bem-estar animal.

Na oportunidade, a SOS Caramelo convidou a delegada da DDM de Arujá, que também é chefe da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Isabel-SP, para se tornar embaixadora da entidade. Na oportunidade, Regina Campanelli ainda batizou Tupã, um dos cães resgatados na Krukutu e gravou um vídeo, anunciando que o pet procura um novo lar.

Vítima de maus-tratos na aldeia, o cachorro teve o maxilar quebrado em duas partes e perdeu diversos dentes, tendo de ser submetido a duas cirurgias para a correção das fraturas. Neste momento, Tupã está castrado, vermifugado e testado (negativo) para PCR (vírus/bactérias) e SNAP 4DX (doenças do carrapato): 

“Ser convidada para ser embaixadora da SOS Caramelo é um chamado. É dar voz para aquele que não pode pedir ajuda, mas que sente, sofre e ama. Cada caramelo resgatado representa uma vida que só precisava de uma chance, assim como ocorreu com o Tupã. Assumo este compromisso com o coração e com responsabilidade”, reforçou a policial civil.

Fundadora do primeiro Rotary Club PET do mundo, Yone Costa é a presidente da SOS Caramelo, que tem forte trabalho no resgate, na reabilitação, na vacinação, na castração e na adoção de animais em situação de rua ou maus-tratos:

“Cada animal carrega uma história e, graças ao trabalho sério e cheio de amor da ONG (SOS Caramelo), os pets resgatados têm a chance do recomeço. Agradeço à Yone (Costa), a todos os voluntários, apoiadores e a cada pessoa que trabalha na causa animal com muito desprendimento. Que mais iniciativas como esta continuem mudando vidas - de nós, humanos, por meio da adoção responsável, e dos animais”, valorizou a delegada. 

Os interessados em adotar Tupã podem entrar em contato com a SOS Caramelo, pelo telefone (11) 98407-0801. A ONG também retira doações, em qualquer lugar da capital paulista. Mais detalhes sobre o projeto no Instagram @soscaramelosp.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano registra recorde de vendas e ganho de eficiência operacional em 2025
Cidades

Suzano registra recorde de vendas e ganho de eficiência operacional em 2025

Suzano se destaca com ações descentralizadas voltadas ao bem-estar animal
Cidades

Suzano se destaca com ações descentralizadas voltadas ao bem-estar animal

Escola da Fazenda Aya recebe nova edição do projeto 'Saúde Itinerante' neste sábado
Cidades

Escola da Fazenda Aya recebe nova edição do projeto 'Saúde Itinerante' neste sábado

Serviços de zeladoria são reforçados na região norte de Suzano
Cidades

Serviços de zeladoria são reforçados na região norte de Suzano

Procuradora do município fará curso sobre precatório e RPVs na OAB Suzano
Cidades

Procuradora do município fará curso sobre precatório e RPVs na OAB Suzano

Por dia, Secretaria de Transporte realiza melhorias em dez pontos de Suzano 
Cidades

Por dia, Secretaria de Transporte realiza melhorias em dez pontos de Suzano 