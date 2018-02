Delegado geral recebe pedido para armar e capacitar guarda de Suzano

Os guardas municipais de Suzano deverão passar por cursos de capacitação na Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. O pedido foi formalizado pelo deputado Estevam Galvão em audiência realizada nesta terça-feira (20) com o delegado geral, Youssef Chahin.

Estevam também solicitou a doação de armamento para a corporação. A Guarda Municipal de Suzano conta atualmente com 138 agentes e passará a 168 após a realização de concurso público aberto pela Prefeitura Municipal para o preenchimento de mais 30 vagas.

"Estivemos na última sexta-feira com o secretário estadual da Segurança Pública, Mágino Alves e com o delegado Youssef para debater as principais necessidades do setor no Alto Tietê. A pedido do prefeito Rodrigo Ashiuchi, presente ao encontro, solicitamos os investimentos para a Guarda, fundamentais para a melhoria do atendimento à população suzanense", afirmou o deputado.

Segundo o delegado geral, será formalizado um convênio com o poder público municipal para que os guardas tenham acesso aos cursos ministrados pela Academia de Polícia. "Também vamos trabalhar para garantir o armamento para a Corporação", adiantou Youssef.