DEM confirma Jorginho Romanos como candidato a prefeito de Suzano

O Partido Democratas (DEM) de Suzano confirmou a candidatura de Jorginho Romanos à Prefeitura da cidade, em convenção realizada na manhã deste sábado (12). Na ocasião também foram apresentados os vereadores que sairão nessa eleição pelo partido. Ao todo serão 21 candidatos a vereador, sendo 15 homens e 6 mulheres.

Já em conjunto com a União Democrática Suzano (UDS), composto pelos partidos Democratas (DEM), Movimento Democrático Brasileiro (MDB), e Partido Social Democrático (PSD), 78 vereadores devem sair pela coligação.

Outros dois partidos ainda devem anunciar parceria com o DEM nos próximos dias. De acordo com o deputado Estevam Galvão (DEM), o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) também vai apoiar Romanos à Prefeitura.

Já em relação ao vice-prefeito, Romanos esclareceu que a escolha do partido deve ser anunciada no dia 16 de setembro. Segundo Estevam, uma articulação política será realizada para pautar a escolha.

"Temos uma quantidade muito grande de pretendentes que querem ser o vice-prefeito e que estão com disposição. Vamos conversar para escolher uma pessoa que seja bastante qualificada", explica o deputado.

Para Romanos, a chapa sai forte e com pessoas dedicadas e com vontade de mudar Suzano. "Temos um bom grupo, com vereadores determinados e com vontade de fazer um bom trabalho e de mudar a cidade. E isso é o mais importante. Sempre em conjunto com o empenho do deputado Estevam e do nosso grupo. Tenho certeza que o resultado lá na frente será surpreendente", pontua.

Estevam reforça que Jorginho não foi escolhido por acaso, e sim porque está preparado para guiar Suzano nos próximos anos. "Jorginho trabalha comigo há mais de 15 anos. Ele é filho de Suzano, conhece a cidade como a palma da mão e sabe de administração pública. Tenho convicção de que ele pode ser o melhor prefeito da história de Suzano", conclui.