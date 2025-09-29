Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 28/09/2025
Cidades

Demora de repasses estaduais e federais têm causado atraso em obras no município, diz secretário

Viana explicou que há uma tendência de queda das taxas administrativas, já que muitos serviços municipais estão sendo oferecidos online

29 setembro 2025 - 15h37Por De Suzano
- (Foto: Divulgação)

Em audiência pública realizada na Câmara de Suzano na tarde de sexta-feira (26), o secretário de Finanças, Itamar Corrêa Viana, disse que a demora de repasses estaduais e federais têm atrasado obras que estavam previstas para o segundo quadrimestre.

Um internauta questionou se o repasse do governo federal para obra de extensão da avenida Roberto Simonsen até a rua Regina Cabalau Mendonça não seria para o período. Viana disse que, embora as finanças da Prefeitura estejam em dia, a execução também depende de recursos federais, que ainda não entraram no caixa devido a questões econômicas mundiais. “Mesmo estando dentro deste quadrimestre, há questões financeiras, de mercado internacional, que interferem nos repasses que são feitos aos municípios. Temos a previsão orçamentária, mas não veio o financeiro”, explicou.

No mesmo sentido, o vereador Artur Takayama (PL), que presidiu a audiência, perguntou se houve redução no valor do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). O secretário esclareceu que a fonte da verba é a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). “Quando o consumo cai, a arrecadação também cai e o Fundeb teve uma pequena queda”, disse ele, que acredita que, no final do ano, haja uma compensação, já que é o período de aumento do consumo.

Em relação ao repasse do ICMS, o parlamentar questionou sobre os reflexos nas garantias contratuais de empréstimos. Viana disse que são passadas pelo governo estadual as projeções mês a mês dos impostos para o município. “A economia é uma é uma grande engrenagem. Estamos percebendo a queda e isso faz com que a gente possa controlar a despesa para não entrar em déficit nem financeiro, nem orçamentário, por isso estamos em dia com as finanças”, afirmou.

Takayama também perguntou sobre as taxas do município e Viana explicou que há uma tendência de queda das taxas administrativas, já que muitos serviços municipais estão sendo oferecidos online, de forma gratuita.

Refis

O secretário também informou que a data limite do Programa de Recuperação e Estímulo ao Pagamento de Débitos Fiscais (Refis) 2025 é 22 de dezembro. Ele disse que 80% das pessoas estão fazendo a adesão pela via eletrônica. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 4745-2008.

Também compuseram a mesa da audiência os contadores Maurício Bento e Marcelo Rodrigues e o diretor do Departamento de Gestão Tributária Ademilson Freire.

O conteúdo completo da audiência está disponível no canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou na página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).

