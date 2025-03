Dentista baleada na porta de casa, em Suzano, passa por cirurgia e segue internada

A dentista Bernadete Kyoto Tokumoto, de 54 anos, passou por cirurgia e segue internada em estado grave. Ela foi baleada na porta de casa, na noite de terça-feira (25), quando chegava e estacionava o carro na Vila Amorim, em Suzano.

A informação do estado de saúde da dentista foi dada pela sobrinha da vítima, Nathalia Tokumoto, em entrevista à TV Globo, na manhã desta quinta-feira (27).

A dentista está em coma induzido. A bala encontra-se alojada do lado direito do cérebro da vítima.

Segundo disse a sobrinha à TV Globo, a vítima foi atingida por três disparos.

O CASO

A dentista foi baleada no momento em que chegava em casa e estacionava o carro na garagem. O crime ocorreu na Rua Joaquim Garcia de Souza.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento em que um assaltante aborda a vítima no portão e invade a garagem da residência. Em seguida atira na vítima e leva o carro. O automóvel foi encontrado abandonado no Jardim Maitê. O suspeito morreu em troca de tiros com a polícia.

REPÚDIO

A sobrinha Nathalia repudiou informações equivocadas, nas redes sociais, da morte de sua tia. “Nós, que deveríamos ser os primeiros a saber disso, não recebemos nenhuma ligação do hospital confirmando essa informação. Vocês são irresponsáveis por postar uma notícia dessas só para ganhar views”, desabafou, criticando quem fez a divulgação falsa.