Departamento da Mulher celebra dois anos de atuação com roda de conversa em Suzano

A Secretaria Municipal de Governo, por meio do Departamento da Mulher, promoveu nesta sexta-feira (06/03) uma roda de conversa em comemoração aos dois anos de atuação do serviço no município. Na celebração, foram ressaltados os 814 atendimentos internos, as 120 palestras, os 88 eventos e os 6.523 atendimentos externos promovidos. Também foram realizadas 12 edições de panfletagem e 112 reuniões, além da participação em três edições da “Conferência da Mulher”.

O encontro, realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, reuniu autoridades, representantes de instituições e lideranças femininas para debater avanços, desafios e perspectivas relacionadas ao fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção, orientação e autonomia das mulheres na cidade.

Durante o encontro, foi apresentado um panorama das ações desenvolvidas pelo Departamento da Mulher desde sua criação, destacando iniciativas voltadas ao acolhimento, orientação e encaminhamento de mulheres em situação de vulnerabilidade, bem como atividades de conscientização e fortalecimento da rede de atendimento no município.

A atividade contou com a participação da responsável do Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita; da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Déborah Raffoul Ishi; do secretário de Governo, Alex Santos; do secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione; do presidente da Câmara, Artur Takayama; e do vereador José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira, além de representantes de órgãos públicos, entidades e da sociedade civil que atuam na rede de apoio e proteção às mulheres.

A programação também contou com um momento de diálogo entre especialistas e representantes de diferentes áreas, abordando temas como autonomia feminina, acesso à informação, orientação jurídica, saúde emocional e protagonismo das mulheres na sociedade. A roda de conversa teve como objetivo ampliar o debate e fortalecer a articulação entre os serviços que compõem a rede de proteção e apoio às mulheres em Suzano.

O encontro ainda abriu espaço para participação do público, com perguntas e contribuições sobre os desafios enfrentados pelas mulheres e os caminhos para ampliar as oportunidades e garantir mais qualidade de vida, segurança e cidadania.

Apoio e proteção

O trabalho de integração entre os diversos serviços municipais e estaduais tem ampliado as alternativas para mulheres que buscam apoio ou desejam denunciar situações de violência. Além do Departamento da Mulher, localizado na sala 9 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro), que também atende pelos telefones (11) 4745-2140 e (11) 4745-2159, a rede de suporte do município conta com outros importantes pontos de atendimento.

Entre eles estão a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano (rua Presidente Nereu Ramos, 302 – Jardim Santa Helena), que pode ser acionada pelo telefone (11) 4748-8040, onde também funciona a Sala Rosa; a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos (rua Kazuo Kajiwara, 91 – Parque Santa Rosa); e a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM), que atende pelos números (11) 4745-2150 ou 153.

A responsável do Departamento da Mulher destacou a importância do espaço como instrumento de acolhimento e orientação às mulheres do município. “O setor nasceu com a proposta de ser um lugar de escuta e apoio. Ao longo desses dois anos, conseguimos estruturar um trabalho voltado ao acolhimento, à orientação e ao encaminhamento das mulheres que procuram ajuda. Seguimos fortalecendo essa rede para que cada vez mais mulheres saibam que não estão sozinhas e que podem contar com esse suporte”, reforçou Maria Margarida Mesquita.

Já o secretário de Governo ressaltou o compromisso da administração municipal com o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres. “A criação do Departamento da Mulher foi um passo importante para ampliar o cuidado e a atenção às suzanenses. O trabalho desenvolvido pela equipe tem contribuído para fortalecer a rede de proteção e garantir que esse atendimento seja realizado com sensibilidade, responsabilidade e respeito”, pontuou Alex Santos.

A primeira-dama Déborah Raffoul Ishi enfatizou a importância de iniciativas que promovam o acolhimento e ampliem as oportunidades ao público feminino. “Quando falamos de políticas públicas voltadas às mulheres, estamos falando de proteção, orientação e também de oportunidades. É fundamental que elas tenham acesso a espaços de apoio, informação e desenvolvimento, que contribuam para a construção de mais autonomia e qualidade de vida”, destacou.

Por fim, o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, destacou que o município segue empenhado em fortalecer iniciativas voltadas à valorização e proteção das mulheres. “O trabalho feito nesses dois anos mostra a importância de investir em políticas públicas que promovam acolhimento, orientação e proteção. Nosso compromisso é continuar fortalecendo essas ações e ampliando iniciativas que contribuam para garantir mais respeito, segurança e oportunidades para as mulheres da nossa cidade”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.

Presenças

Entre as representantes de instituições e entidades estiveram a empreendedora da região norte, Solange Oliveira; a presidente do Conselho Tutelar 2, Eli Tavares; a pró-reitora do Centro Universitário Piaget (Unipiaget), Poliana Lima; a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Fernanda Verasto; a conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), Patrícia Braga; a presidente da Comissão de Liberdade Religiosa e Cidadania, Geane Ribeiro Calamani; a coordenadora da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal, Jaqueline Lima; a secretária adjunta da OAB-Suzano, Antonia Gasparotti e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Beatriz Cruz.