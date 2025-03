Departamento da Mulher completa um ano com 463 atendimentos

O Departamento da Mulher da Prefeitura de Suzano, espaço dedicado ao acolhimento, assistência e fortalecimento feminino, completa um ano de sua inauguração neste sábado (08/03). Desde a entrega, a unidade realizou 463 atendimentos diretos a mulheres em situação de vulnerabilidade, além de beneficiar milhares delas por meio de palestras, eventos e campanhas sociais.

O balanço deste primeiro ano revela a importância do órgão na cidade, o consolidando como um ponto de apoio essencial para a população feminina.

Ao longo dos últimos 12 meses, o Departamento da Mulher promoveu 44 palestras que impactaram diretamente 3.427 mulheres, além de 34 eventos e sete ações sociais. As atividades variaram entre rodas de conversa, campanhas de arrecadação e parcerias com outras instituições, fortalecendo a rede de proteção e acolhimento às mulheres.

Entre os principais encaminhamentos realizados, destacam-se os direcionados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Sala Rosa, Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, OAB Suzano, ao Centro de Referência e Apoio a Vitimas (Cravi), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Referência de Assistência Social (Cras), totalizando 192 encaminhamentos, evidenciando a necessidade de um trabalho integrado para garantir suporte adequado às vítimas de violência e vulnerabilidade social.

Os números refletem um trabalho intenso e contínuo, com reuniões estratégicas e participação ativa em eventos municipais e regionais. No primeiro mês de funcionamento, o espaço já havia promovido uma série de ações impactantes, incluindo dez palestras em escolas, igrejas e instituições de assistência social. A agenda seguiu cheia ao longo dos meses, com atividades voltadas à conscientização sobre os direitos das mulheres e a importância do combate à violência doméstica.

Outro ponto de destaque foram os cursos promovidos em parceria com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), que qualificaram 253 mulheres em diferentes áreas, contribuindo para a inserção no mercado de trabalho e o fortalecimento da independência financeira feminina. Além disso, campanhas de arrecadação de absorventes, produtos de higiene, lenços e agasalhos mobilizaram a população e garantiram suporte a mulheres em situação de vulnerabilidade, arrecadando mais de 5 mil itens distribuídos a centenas de beneficiadas.

Em 2025, o Departamento da Mulher já realizou 63 atendimentos diretos entre janeiro e fevereiro, além da organização de eventos e reuniões para ampliar ainda mais a rede de apoio. O mês de março, que marca a comemoração do Dia Internacional da Mulher e o aniversário da unidade, já conta com uma extensa programação, incluindo rodas de conversa, palestras e ações sociais voltadas à saúde e segurança da mulher.

A coordenadora do Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita, reforçou a importância do trabalho desenvolvido e destacou que o espaço continuará promovendo iniciativas que garantam a proteção, o acolhimento e a valorização das mulheres suzanenses. "Nosso objetivo é ampliar o alcance das nossas ações e fortalecer cada vez mais a rede de apoio para que nenhuma mulher fique sem amparo quando precisar”, declarou ela.

“O Departamento da Mulher tem sido um grande avanço para Suzano, oferecendo acolhimento e suporte para quem mais precisa. Nosso compromisso é fortalecer ainda mais esse trabalho, ampliando as ações e garantindo que todas as mulheres tenham acesso à proteção e oportunidades”, afirmou o secretário de Governo, Alex Santos.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que um espaço como esse para as mulheres é fundamental em Suzano. “O Departamento da Mulher é essencial para garantir direitos ao público feminino. Essa iniciativa teve início com o sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, e seguimos trabalhando para deixá-lo cada vez mais forte. Parabenizo a todos os envolvidos nesta grande iniciativa”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.