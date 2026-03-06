Departamento da Mulher de Suzano pode ampliar atendimento para alcançar mais regiões da cidade

O Departamento da Mulher de Suzano poderá ampliar e descentralizar seus serviços para alcançar mais regiões da cidade e facilitar o acesso de mulheres em situação de vulnerabilidade. A possibilidade foi destacada nesta sexta-feira (6), durante evento que marcou os dois anos de funcionamento do setor, realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna.

Desde a criação, o departamento já realizou cerca de 7 mil atendimentos, oferecendo orientação, encaminhamento e acolhimento a mulheres que buscam apoio diante de situações de violência ou outras demandas sociais.

Durante a cerimônia, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi afirmou que a administração municipal estuda formas de ampliar o alcance do serviço, levando o atendimento a diferentes bairros do município.

Segundo ela, o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres passa pela ampliação da rede de proteção e pela integração entre os diversos equipamentos que atuam no atendimento às vítimas.

“O combate à violência e o cuidado com as mulheres dependem de uma rede estruturada. Hoje Suzano conta com diversos serviços que atuam de forma integrada, como o Departamento da Mulher, a Patrulha Maria da Penha, a Delegacia da Mulher e a rede de saúde e assistência social”, destacou.

O Departamento da Mulher é coordenado pela advogada Maria Margarida Mesquita, que ressaltou a importância do trabalho coletivo entre instituições públicas e entidades da sociedade civil para garantir atendimento às mulheres.

De acordo com ela, a atuação conjunta tem sido fundamental para fortalecer as políticas públicas no município e ampliar o acesso aos serviços de acolhimento e orientação.

“O que aprendemos nesses dois anos é que esse trabalho só acontece por meio de parcerias. Cada instituição tem um papel importante para garantir apoio, informação e encaminhamento às mulheres”, afirmou.

A importância dessa atuação em rede também foi debatida durante a roda de conversa “Rosa & Prosa”, realizada como parte da programação do evento.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Magna Damasceno, destacou que o enfrentamento da violência contra a mulher exige um trabalho multidisciplinar entre diferentes áreas, como saúde, assistência social, segurança pública e educação.

Segundo ela, a integração entre esses setores permite que as vítimas sejam acolhidas e encaminhadas de forma adequada dentro da rede de proteção.

“A violência contra a mulher é um problema complexo e não se resolve de forma isolada. Cada serviço tem uma função nesse processo, e quando todos trabalham juntos conseguimos oferecer proteção e acompanhamento às vítimas”, explicou.

A advogada e tesoureira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, Gabriela Gimenez, também participou do debate, abordando aspectos jurídicos relacionados à garantia de direitos e ao atendimento das mulheres.

Durante o evento, a coordenadora do Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita, foi homenageada pelo trabalho realizado à frente do serviço. O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama, anunciou que ela será agraciada com a Medalha Vereadora Augustinha Raphaela Maida Molteni, honraria concedida anualmente pelo Legislativo a mulheres que se destacam por sua atuação no município.

A cerimônia reuniu autoridades e representantes de diferentes órgãos que integram a rede de proteção às mulheres, entre eles o secretário de Governo, Alex Santos, o vereador José Oliveira, integrantes da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM), do Conselho Tutelar e da OAB Suzano.

Ao final do encontro, os participantes reforçaram a importância de ampliar o acesso aos serviços e fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres, garantindo acolhimento, orientação e proteção em situações de violência ou vulnerabilidade.