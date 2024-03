Departamento da Mulher inicia atendimentos na próxima semana

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Governo, inaugurou na manhã desta sexta-feira (08/03) o Departamento da Mulher da cidade. O equipamento está instalado na sala 9 do subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro) e inicia os atendimentos nesta segunda-feira (11/03), a partir das 8 horas, atuando na defesa dos direitos das suzanenses, promovendo, articulando e monitorando políticas públicas.

A solenidade de entrega ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, e reuniu diversas autoridades, entre elas o prefeito Rodrigo Ashiuchi; a primeira-dama, Larissa Ashiuchi; e a presidente da Comissão da Mulher Advogada da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Maria Margarida Mesquita, que ficará responsável pelo local.

O espaço contém sala de coordenação, administração e banheiro e foi entregue totalmente personalizado com o objetivo de tornar o ambiente mais característico e promover um acolhimento mais confortável. A ideia com a criação do espaço é oferecer um local específico e seguro para que o público feminino possa receber orientações e tirar dúvidas sobre os mais diversos assuntos que envolvam políticas públicas voltadas a elas.

Cada atendimento será analisado individualmente pela equipe e, se necessário, a mulher poderá ser direcionada a outro órgão para receber um atendimento mais completo, como à Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM), à Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS), à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e à Sala Rosa, a um dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), ao Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi), ao Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), entre outros.

Alguns serviços realizados atualmente pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) também serão acoplados ao novo departamento, como o curso de Promotoras Legais Populares (PLPs), as aulas de hidroginástica realizadas pelo público feminino e o projeto “Mulheres Fazendo História”, que valoriza as mulheres que fazem a diferença na cidade.

Além de Maria Margarida, a diretora de Projetos do Saspe, Sandra Lopes Nogueira, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Lais Matos da Silva, ambas presentes na solenidade, também vão gerenciar a nova sala. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O equipamento ainda realizará reuniões, eventos e palestras externas e servirá como uma ferramenta de auxílio à Prefeitura de Suzano na implantação de políticas públicas.

A responsável do departamento pontuou que o equipamento vem para esclarecer dúvidas que as mulheres tiverem sobre leis, procedimentos e outros assuntos que envolvem o setor público e direcioná-las aos atendimentos adequados. “Aqui a mulher será bem recebida e orientada sobre os locais que, por ventura, precise procurar para receber o acolhimento necessário. Teremos orientações jurídicas e, apesar de a sala servir como um espaço para sanar dúvidas, nós queremos fazer parcerias e também andar pela cidade para receber demandas voltadas ao público feminino que, posteriormente, serão encaminhadas ao prefeito para análise. Será um espaço feito por mulheres para mulheres”, ressaltou Maria.

Por sua vez, o secretário de Governo, Alex Santos, destacou as “noites sem dormir” para tornar este sonho uma realidade, uma vez que o equipamento está sob responsabilidade da pasta. “Trabalhamos muito por esse departamento. Muitas vezes virando noites, trabalhando arduamente para fazer acontecer. Estamos sendo recompensados agora com este grande equipamento. Agradeço muito por estar aqui por toda essa parceria”, destacou o chefe da pasta.

O espaço está no subsolo do Paço, justamente para facilitar o acesso das mulheres, uma vez que o local escolhido fica próximo aos principais corredores de entrada e saída do prédio, em uma sala que está sendo adaptada para receber este novo serviço. Em sua fala, a primeira-dama agradeceu pelo esforço da gestão no olhar pelas mulheres e na promoção de atividades voltadas ao público feminino. “Estou muito contente com este momento e ao longo de quase oito anos desenvolvemos vários trabalhos voltados para as mulheres. Retomamos o curso de PLPs e tenho orgulho de fazer parte deste projeto, pois conseguimos transformar mulheres. Agradeço muito aos professores voluntários por estarem capacitando todas elas. Neste departamento vamos concentrar e acolher mulheres e assim o projeto vai crescendo. Amor, acolhimento e cuidado para todas. Queremos mostrá-las que elas não precisam ter medo. Viva a força das mulheres”, discursou Larissa.

Por fim, o prefeito elencou os principais serviços voltados ao público feminino disponíveis na municipalidade e destacou a função primordial que o Departamento da Mulher terá com esses equipamentos. “Temos uma Patrulha Maria da Penha exemplar, o curso das PLPs, a Clínica da Mulher, e tantos outros equipamentos. Mas faltava uma referência a todos esses pontos, um lugar para as mulheres buscarem apoio, capacitação e conhecimento. Neste 8 de março tenho a grata alegria de inaugurar essa sala que vai servir para salvar mulheres. Espero que todas as cidades possam caminhar e ter essa referência como estamos tendo aqui na nossa querida Suzano”, finalizou o prefeito.

O evento contou ainda com as presenças dos secretários municipais Itamar Viana (Planejamento e Finanças), Marcia Belarmino (Cultura), Diego Ferreira (Saúde), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Leandro Bassini (Educação), Cintia Lira (Administração) e Paulo Pavione (Comunicação Pública); além dos vereadores Artur Takayama; Pedro Ishi, e Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus.

Também participaram da solenidade a comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, Tatiana Orita; a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jaqueline Ferreira; o presidente da OAB de Suzano, Fabricio Ciconi; a tesoureira do órgão, Gabriella Gimenez; o presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), César Braga; a diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice; e a pró-reitora da UniPiaget, Poliana Lima.