Departamento da Mulher realiza 6,2 mil atendimentos em 2025

O Departamento da Mulher de Suzano promoveu, entre atividades individuais e ações em grupo internas e externas, 6,2 mil atendimentos em 2025, segundo a Secretaria Municipal de Governo. O órgão atua na defesa dos direitos das mulheres do município

Inaugurado em 2024, o departamento oferece um local específico e seguro para que as mulheres possam receber orientações e tirar dúvidas sobre assuntos que envolvam políticas públicas voltadas a elas. Segundo a Prefeitura de Suzano, cada atendimento é analisado individualmente.

O local realiza acolhimento, rodas de conversa, campanhas de arrecadação e parcerias com outras instituições. Quando necessário, o órgão promove direcionamento à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Sala Rosa, Clínica da Mulher, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

O equipamento fica instalado na sala 9 do Paço Municipal Firmino José da Costa, na rua Baruel, 501, e funciona das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

