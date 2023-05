Departamento de Agricultura leva hortaliças ao Miguel Badra

O Departamento de Agricultura de Suzano, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Geração de Emprego, realizou na última terça-feira (09) a entrega de diversas hortaliças para a Associação Aurea Beneficente localizada no bairro Miguel Badra Baixo.

Os produtos, que foram adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que visa a compra de itens produzidos por agricultores familiares do município, serão direcionados às famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas nesta entidade.

Atualmente, cerca de 2,60 mil quilos destes tipos de alimentos são adquiridos e distribuídos semanalmente, o que totaliza a quantidade mensal de 10,4 toneladas.

Vale destacar que todos esses produtos são direcionados quinzenalmente para 1.850 famílias, cadastradas em 20 instituições assistenciais no Jardim Casa Branca, Cidade Miguel Badra, Parque Umuarama, Parque Buenos Aires, Recanto São José, Jardim Leblon, Jardim Alto Boa Vista, Parque Maria Helena, Cidade Boa Vista, Jardim Europa, Jardim Margareth, Jardim Gardênia Azul, Jardim São Bernardino, Jardim Maitê, Vila Monte Sion, Jardim Cacique, Vila Suely, Vila Figueira, Jardim Santa Lúcia e Jardim do Lago no distrito de Palmeiras. A iniciativa visa contribuir para a erradicação da insegurança alimentar nestas localidades.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Loducca, este tipo de ação é de extrema importância no combate à fome. “Garantir segurança alimentar é o nosso objetivo. Essa iniciativa potencializa os agricultores da cidade e ajuda a aquecer nossa economia, bem como oferecer aos cidadãos uma alimentação digna. Desta forma conseguimos fornecer alimentos saudáveis e contribuir com a renda dos agricultores familiares”.