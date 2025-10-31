Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 31/10/2025
Saúde

Deputada Solange Freitas destina R$ 200 mil em emendas para Saúde de Suzano

Anúncio foi feito durante evento realizado pelo Governo do Estado de São Paulo

31 outubro 2025 - 19h06Por da Reportagem Local
Deputada Solange Freitas destina R$ 200 mil em emendas para Saúde de SuzanoDeputada Solange Freitas destina R$ 200 mil em emendas para Saúde de Suzano - (Foto: Divulgação)

A deputada estadual Solange Freitas (União) destinou R$ 200 mil em emendas parlamentares para a Secretaria de Saúde de Suzano. O anúncio foi feito durante um evento realizado pelo Governo do Estado de São Paulo. O evento "Saúde em dia muda a vida" reuniu gestores municipais e autoridades estaduais para apresentar investimentos voltados à melhoria do sistema público de saúde.

"Mais uma grande conquista, fruto da parceria e compromisso da deputada Solange Freitas com o nosso projeto em Suzano. Essa união tem garantido resultados concretos e mais qualidade de vida para a população”, destacou Renatinho, líder político de Suzano que tem mantido contato com a deputada.

O objetivo do recurso é reforçar o atendimento e fortalecer as ações da rede pública de saúde de Suzano.

