Deputada Solange Freitas destina R$ 200 mil em emendas para Saúde de Suzano

A deputada estadual Solange Freitas (União) destinou R$ 200 mil em emendas parlamentares para a Secretaria de Saúde de Suzano. O anúncio foi feito durante um evento realizado pelo Governo do Estado de São Paulo. O evento "Saúde em dia muda a vida" reuniu gestores municipais e autoridades estaduais para apresentar investimentos voltados à melhoria do sistema público de saúde.

"Mais uma grande conquista, fruto da parceria e compromisso da deputada Solange Freitas com o nosso projeto em Suzano. Essa união tem garantido resultados concretos e mais qualidade de vida para a população”, destacou Renatinho, líder político de Suzano que tem mantido contato com a deputada.

O objetivo do recurso é reforçar o atendimento e fortalecer as ações da rede pública de saúde de Suzano.