Deputado cobra do Estado implantação de água e esgoto na região de bairro

O deputado Estevam Galvão (DEM) realizou na tarde de ontem audiência com o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia, para solicitar a instalação de rede de água e esgoto na região do Caulim, em Suzano.

O investimento, conforme projeto apresentado pelo deputado, beneficiará os moradores do Jardim das Lavras, Chácaras Casemiro, Parque Cerejeiras, Parque Palmeiras, Estância São Luiz, Jardim das Lavras II e Chácara das Hortências.

“É um investimento necessário e beneficiará centenas de famílias daquela região com abastecimento de água e esgotamento sanitária”, adiantou Estevam.

Ciente da necessidade, o vice-governador já solicitou que o diretor da Sabesp, Ricardo Borsari, analise o pleito. “Ele nos receberá em audiência para tratar deste assunto”, afirmou o deputado.

A proposta inclui abastecimento de água em 23 quilômetros de extensão, totalizando 855 ligações. Já o esgoto deverá atender uma área de 24 quilômetros, com estações de tratamento.

“Estamos batalhando por mais este investimento para a região de Palmeiras e estou bastante otimista quando a liberação de recursos para a obra. Vamos defender este projeto junto à diretoria da Sabesp”, reforçou o deputado.