Deputado Estadual passa mal em Poá e é levado de helicóptero a hospital na capital paulista

O deputado estadual Oseias de Madureira passou mal na manhã desta sexta-feira (10) enquanto cumpria agenda com o prefeito Saulo Souza no Paço Municipal de Poá e foi socorrido de helicóptero.

A Prefeitura de Poá informou que as equipes da gestão prestaram o atendimento necessário e realizaram o encaminhamento ao Pronto Atendimento Municipal de Poá, onde ele recebeu os primeiros atendimentos médicos. Em seguida, o deputado foi transferido para um hospital na capital paulista, para continuidade da assistência especializada.

A administração municipal afirmou que se coloca em orações, manifesta solidariedade e deseja plena recuperação, colocando-se à disposição para prestar todo o apoio necessário neste momento.

Oseias de Madureira passou a infância e juventude em Poá. Atualmente é pastor evangélico em São Bernardo do Campo no ABC Paulista.