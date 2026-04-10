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Jornal Diário de Suzano - 10/04/2026
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Poá

Deputado Estadual passa mal em Poá e é levado de helicóptero a hospital na capital paulista

Ele cumpria agenda com o prefeito Saulo Souza no Paço Municipal e teve um mau súbito

10 abril 2026 - 14h12Por da Reportagem Local
Deputado Estadual passa mal em Poá e é levado de helicóptero a hospital na capital paulistaDeputado Estadual passa mal em Poá e é levado de helicóptero a hospital na capital paulista - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O deputado estadual Oseias de Madureira passou mal na manhã desta sexta-feira (10) enquanto cumpria agenda com o prefeito Saulo Souza no Paço Municipal de Poá e foi socorrido de helicóptero. 

A Prefeitura de Poá informou que as equipes da gestão prestaram o atendimento necessário e realizaram o encaminhamento ao Pronto Atendimento Municipal de Poá, onde ele recebeu os primeiros atendimentos médicos. Em seguida, o deputado foi transferido para um hospital na capital paulista, para continuidade da assistência especializada.

A administração municipal afirmou que se coloca em orações, manifesta solidariedade e deseja plena recuperação, colocando-se à disposição para prestar todo o apoio necessário neste momento.

Oseias de Madureira passou a infância e juventude em Poá. Atualmente é pastor evangélico em São Bernardo do Campo no ABC Paulista.

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