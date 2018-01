Deputado Estevam conquista ônibus escolar para Suzano e região

O deputado Estevam Galvão (DEM) conquistou a doação de ônibus escolar para quatro cidades do Alto Tietê: Suzano, Mogi das Cruzes, Arujá e Santa Isabel. Os veículos, zero quilômetro, serão destinados pelo Ministério da Educação através do Programa Caminho da Escola e deverão ser utilizados para o transporte de alunos matriculados na rede pública de ensino. A expectativa é que a doação aconteça ainda no primeiro trimestre deste ano.

Suzano e Mogi receberão dois veículos cada um. Destes, um veículo para cada cidade já foi empenhado no dia 29 de dezembro. As demais cidades receberão um veículo neste primeiro momento. “Os municípios se inscreveram no programa, através do sistema PAR e fizemos a solicitação para autorização junto ao MEC. No dia 29 de dezembro a primeira frota de veículos foi empenhada. O Alto Tietê será contemplado pelo programa educacional”, afirmou o deputado.

Estevam solicitou também a inclusão das cidades de Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba, mas segundo o MEC neste momento não foi possível atendê-los devido a pendências de convênios anteriores junto ao Governo Federal. “Estamos orientamos as prefeituras a regularizarem a situação para participarem dos programas e ações do MEC”, adiantou.

O deputado também já encaminhou para Brasília pedido para atender Salesópolis e Biritiba Mirim. Aguarda aprovação do pleito nos próximos dias.

TRABALHO Além das cidades do Alto Tietê, estão recebendo ônibus escolar por intervenção do deputado Estevam as cidades de Rio Grande da Serra, Aparecida, Paraibuna, Adamantina e Garça.