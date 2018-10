Deputado Estevam Galvão vota pela manhã na Escola Justiniano em Suzano

O deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM), candidato à reeleição, votou no final da manhã deste domingo na Escola Geraldo Justiniano de Rezende, em Suzano.

Ele demonstrou confiança para exercer mais um mandado na Assembléia Legislativa, seria o quinto na carreira política que também tem quatro mandatos como prefeito.

Ele falou sobre a campanha. “Foram 45 dias percorrendo cidades de todos os cantos do Estado, recebendo o carinho dos amigos do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Assis, Bauru, Rio Preto, Presidente Prudente, SP, ABC, litoral. Tantas cidades visitadas, tantas boas recordações que guardarei para sempre com gratidão”, afirmou.