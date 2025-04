Deputado federal Orlando Silva visita gabinete do vereador Josias Mineiro

O ex-ministro do esporte e atual deputado federal Orlando Silva (PCdoB) veio a Suzano na sexta-feira (11), para visitar o vereador Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro.

O deputado esteve no gabinete do parlamentar e conversou com a equipe de trabalho, para se atualizar das pautas e projetos que Josias tem trabalhado neste início de mandato.

“Tenho acompanhado e me alegrado com a atuação do Josias Mineiro. Ele sempre foi uma liderança de bairro e agora, como vereador, vem se consolidando como um grande representante de toda população de Suzano”, disse Orlando Silva.

Para Josias Mineiro, a visita do deputado reafirma a parceria e compromisso do deputado federal com a cidade. “Orlando Silva sempre contribuiu com o desenvolvimento de Suzano. Tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes durante seus mandatos. Ele sempre acreditou no meu trabalho e fiquei contente em recebê-lo como vereador da cidade”, afirmou.

Depois da visita ao gabinete, Orlando Silva e Josias Mineiro foram para Prefeitura de Suzano, onde foram recebidos pelo prefeito Pedro Ishi (PL) e pelo secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi (PL), ex-prefeito de Suzano.