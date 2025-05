Deputados André do Prado e Marcio Alvino visitam Santa Casa de Santa Isabel e anunciam recursos

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado André do Prado, e o deputado federal Marcio Alvino visitaram a Santa Casa de Santa Isabel, onde conheceram as obras da nova ala da unidade de saúde.

Os parlamentares foram recebidos pelo provedor da Santa Casa, Benedito Machado, e pelo gerente administrativo, Alexandre Maia. A visita contou ainda com a presença das lideranças locais Evaldo Barbosa, Clebão e do vereador Chico do Mercado.

Juntos, os deputados já destinaram R$ 1 milhão para o início das obras e anunciaram mais R$ 3 milhões para viabilizar a construção da nova estrutura, que irá ampliar e modernizar o atendimento na Santa Casa, referência para toda a região.

“Temos compromisso com a Santa Casa. A saúde é prioridade, e vamos seguir lutando, ao lado do povo de Santa Isabel, para garantir uma estrutura mais digna, moderna e acolhedora para quem mais precisa”, afirmou o deputado André do Prado.

O deputado federal Marcio Alvino também reforçou seu compromisso com a cidade: “Seguimos firmes, trabalhando com responsabilidade e dedicação para garantir uma saúde pública cada vez melhor para Santa Isabel e toda a região”, completou.

A nova ala em construção será destinada ao setor de exames de imagem e ampliará a capacidade de atendimento à população. Durante a visita, a diretoria da Santa Casa apresentou aos parlamentares o amplo projeto de modernização do prédio.

Visitas às instituições sociais e educacionais

Os deputados também visitaram o Lar dos Velhinhos Profª Laura Frúgoli e o Lar São Vicente de Paulo.

“Juntos, eu e o deputado André já destinamos mais de R$ 800 mil em recursos para fortalecer o trabalho que essas instituições realizam com tanto amor e responsabilidade — R$ 410 mil para o Lar dos Velhinhos Profª Laura Frúgoli e R$ 390 mil para o Lar São Vicente de Paulo. E seguiremos trabalhando para garantir ainda mais apoio”, destacou Marcio Alvino.

A agenda em Santa Isabel foi concluída com uma visita à Escola Técnica Estadual (Etec) local, onde os parlamentares conheceram a estrutura da unidade e se colocaram à disposição para colaborar com o desenvolvimento da educação técnica na cidade.