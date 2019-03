Deputados apoiam detectores de metais em escolas da região

O deputado estadual Marcos Damasio (PR) encaminhou um pedido para o governador João Doria (PSDB) solicitando a implantação de detectores de metais nas escolas da região. O pedido foi feito na semana passada, após o massacre na Escola Estadual Raul Brasil. Outros deputados também se mostraram favoráveis ao projeto. A implantação dos detectores de metais tem como objetivo aumentar a segurança nos colégios da região.

Segundo Damasio, o pedido foi feito diretamente ao governador. "Encaminhei o pedido ao governador João Dória na semana passada através da Indicação 402/2019, solicitando a implantação deste equipamento de segurança nas escolas, principalmente aquelas com maior número de ocorrências", afirma o deputado.

Damasio também pediu ao governador, por meio da Indicação 403/2019, o reforço do policiamento ostensivo da Ronda Escolar e maiores investimentos em recursos para que as equipes possam atuar com maior eficiência.

O deputado estadual Estevam Galvão afirma ser favorável a implantação de detectores de metais nas escolas. "Acho interessante. Todas as ações de segurança que os órgãos públicos puderem implementar para proteger alunos, professores e funcionários são válidas e importantes. Os equipamentos e estrutura de segurança devem ser estendidos a todas as unidades de ensino", afirma.

O deputado estadual Rodrigo Gambale diz aprovar a idéia. Segundo ele, quaisquer ações em prol da segurança são válidas. "Devemos deixar nossas escolas mais seguras. Também é necessário que existam ações preventivas como palestras de combate ao bullying", afirma.

A discussão sobre o assunto têm sido intensa desde 2011, após o massacre do Realengo, que resultou na morte de 12 crianças. Na época políticos cariocas também apresentaram projetos que visavam a implementação de detectores de metais na entrada dos colégios.

O tema voltou à tona após o massacre na Escola Raul Brasil, que acabou resultando na morte de 10 pessoas. No início desta semana, o Conselho de Segurança (Conseg) do Boa Vista informou que também encaminhará um ofício ao Governo do Estado cobrando a instalação dos equipamentos.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que os procedimentos de segurança em todas as 5,3 mil escolas serão revisados e afirma que estuda um projeto para reforçar a segurança nas escolas mais vulneráveis.