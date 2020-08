Deputados da região reforçam apoios a pré-candidatos a prefeito

Personalidades importantes para as eleições municipais deste ano na região, os deputados estaduais já têm quase todos os seus candidatos às prefeituras das dez cidades definidos.

O apoio dos deputados pode ser determinante para a popularidade dos candidatos que participarão do pleito em novembro.

Da mesma forma, há interesse dos postulantes pelo voto de confiança dos atuais parlamentares da região que compõem a Assembleia Legislativa (Alesp), que pode gerar alguns bons votos de eleitores que confiaram nestes deputados em 2018.

O DS conversou com os deputados para levantar os nomes que serão apoiados por eles nas eleições deste ano. E os nomes escolhidos por cada um deles deixam claro que há escolha por caminhos bem diferentes – porém definidos – por parte dos parlamentares.

Enquanto André do Prado e Marcos Damásio (ambos do PL) optaram por apoiar candidatos que já têm uma base do partido na região desde 2016 (quando estes foram eleitos), Rodrigo Gambale (PSL) escolhe o caminho totalmente oposto e apoia nomes diferentes dos que estão atualmente na gestão das cidades da região.

Nenhum dos nomes apoiados por Gambale aparece na lista de Prado e Damásio.

Caminho parecido ao de Gambale adota o deputado Estevam Galvão (DEM). Exceção feita a Marcus Melo (PSDB), candidato à reeleição em Mogi, os demais nomes são diferentes dos apoiados pelos deputados do PL.

Há candidatos semelhantes apoiados por Estevam e Gambale, como o delegado Eduardo Boigues (PP), candidato a prefeito em Itaquá; Reinaldo Junior (PSD), em Biritiba, entre outros.

Deputados do PL

Até o momento, há um consenso por parte dos dois deputados do PL na região sobre oito nomes.

Tanto André do Prado quanto Marcos Dámasio pretendem apoiar candidatos que integram o partido ou que são parceiros de trabalho da legenda.

“Na medida do possível, devido à pandemia, estarei presente ao lado dos nossos candidatos para apresentar nossas propostas para a população. Ao lado da direção estadual do Partido Liberal (PL), nossos candidatos terão nosso total apoio nas eleições deste ano”, declarou André do Prado.

“Apoiarei os candidatos do meu partido, novos ou à reeleição, e também os parceiros de trabalho da nossa legenda que buscam a reeleição, para que possamos dar prosseguimento aos projetos e ações que visam beneficiar o Alto Tietê”, afirmou Damásio.

Ambos apoiarão os candidatos Rodrigo Ashiuchi (PL), em Suzano; Marcus Melo (PSDB), em Mogi; Dr. Raful Junior (PL), em Ferraz; Gian Lopes (PL), em Poá; Leandro Larini (PSDB), em Arujá; Clebão do Posto (PL), em Santa Isabel; Vanderlon Gomes (PL), em Salesópolis; e José Luiz Freire (PL), em Guararema.

André do Prado ainda confirmou apoio a Carlos Alberto Taino Junior (PL), o Inho, em Biritiba Mirim; e para Adriana do Hospital (PL), em Itaquá. Estes, no entanto, ainda não foram confirmados por Damásio.

Estevam

O deputado Estevam Galvão (DEM) tem alguns nomes definidos, outros em negociação e uma indefinição em Santa Isabel. Os nomes são bem diferentes dos apoiados pelos deputados do PL, com apenas um candidato parecido: o de Mogi, Marcus Melo (PSDB).

Estevam, além de Melo, apoiará Jorginho Romanos (DEM), candidato da União Democrática, em Suzano; Eduardo Boigues (PP), em Itaquá; Zé Biruta (Republicanos), em Ferraz; Reinaldo Junior (PSD), em Biritiba; e Dr. Luíz Camargo (PSD), em Arujá.

Além deles, há grandes chances de Saulo Dentista (DEM) receber o apoio do deputado em Poá.

Em Guararema, o vereador e pré-candidato a prefeito, Antonio Carlos Borges (PSD), o Toninho, também deve ser apoiado por Estevam.

Já em Salesópolis, Claudinho do Som (DEM), caso seja candidato, também deve receber o apoio. Se não for ele, será o candidato do PSD ou do PSDB.

Gambale

Já o deputado Rodrigo Gambale, líder do PSL na Alesp, declarou apoio à irmã, Priscila Gambale (PSD), que disputará o pleito em Ferraz. Além dela, o deputado optará por apoiar candidatos do PSL, do Avante, do PSD e um do DEM.

Em Suzano, por exemplo, o deputado tem preferência por dois nomes: Israel Lacerda (PSL) e Lisandro Frederico (Avante).

Gambale também apoiará Carlos Chinchilla (PSL), em Santa Isabel; Natália Americano (PSL), em Guararema; Luíz Camargo (PSD), em Arujá; Reinaldo Junior (PSD), em Biritiba; Saulo Souza (Avante), em Poá; e Claudinho do Som (DEM), em Salesópolis.

Já em Itaquá, Gambale declarou apoio a Eduardo Boigues (PP).

“A gente vai debater ideias, conversar sobre plano de governo, presença na cidade. Atuaremos com os que forem do meu partido para trabalhar no fundo partidário e na estrutura material. Nosso trabalho será em cima disso”, afirmou Gambale.

O deputado ainda não definiu seu apoio em Mogi das Cruzes.

ESTEVAM, ANDRÉ DO PRADO, GAMBALE E DAMÁSIO:

Definição de apoios para os pré-candidatos a prefeito neste ano