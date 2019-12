Deputados e prefeitos têm 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais

Os dez prefeitos e nove deputados (quatro estaduais e cinco federais) do Alto Tietê somam 1.590.399 seguidores nas redes sociais. O levantamento foi realizado pelo DS, que analisou os perfis dos políticos no Facebook e Instagram. No somatório geral, o deputado federal Roberto de Lucena (Podemos) soma 310.644 seguidores, o que o coloca em primeiro lugar entre os 19 políticos.

Lucena possui 223.144 seguidores no Facebook e 87.500 seguidores no Instagram, o que coloca o parlamentar em primeiro lugar na região nas duas redes sociais. Lucena está no terceiro mandato.

Entre os prefeitos, nenhum possui mais de 100 mil seguidores (somando Facebook e Instagram). O prefeito suzanense, Rodrigo Ashiuchi (PL), está em primeiro lugar entre os políticos do cargo, com 67.032 seguidores, sendo 52.032 no Facebook e 15 mil o Instagram.

Deputados

Entre os deputados que representam o Alto Tietê, Lucena lidera, como foi citado. Na segunda posição aparece o deputado estadual André do Prado (PL), com 182.035 seguidores. São 162.635 no Facebook e 19.400 no Instagram. Atualmente Prado está no terceiro mandato. Em terceiro lugar aparece o deputado federal Guilherme Mussi (PP), com 170.499 seguidores. São 156.099 no Facebook e outros 14.400 no Instagram. Atualmente está em seu terceiro mandato.

Rodrigo Gambale (PSL), deputado estadual eleito pela primeira vez na eleição de 2018, aparece na quarta posição com 149.775 seguidores. São 143.935 no Facebook e mais 5.840 no Instagram - nessa rede social o deputado aparece nas últimas posições.

Marco Bertaiolli (PSD) e Marcio Alvino (PL), ambos deputados federais, registram números próximos. Bertaiolli contabiliza 143.744 seguidores, sendo 129.744 no Facebook e 14 mil no Instagram. Alvino possui 143.313 seguidores, sendo 132.413 no Facebook e outros 10.900 no Instagram. O parlamentar do PL está no segundo mandato e Bertaiolli está no primeiro.

Em seguida aparecem os deputados Kátia Sastre (federal) e Marcos Damásio (estadual), ambos são do PL. Kátia está em seu primeiro mandato e possui 139.612 seguidores nas redes sociais. São 117.312 no Facebook e outros 22.300 no Instagram.

Damásio está no segundo mandato. Nas redes sociais possui 133.234 seguidores, sendo 131.501 no Facebook e 1.733 no Instagram - o deputado com menos seguidores nessa rede social.

Estevam Galvão (DEM) é o parlamentar que tem 17.241curtidas, sendo 14.233 no Facebook e 3.008 no Instagram.

Prefeitos

Rodrigo Ashiuchi está em primeiro entre os prefeitos da região. Na segunda posição aparece o mogiano Marcus Melo (PSDB), com 56.199 seguidores. O Tucano registra 51.326 seguidores no Facebook e outros 4.873 no Instagram.

O prefeito de Itaquaquecetuba, Mamoru Nakashima (PSDB), aparece na terceira posição entre os prefeitos. O Tucano possui 36.025 seguidores no Facebook, mas apenas 39 no Instagram - não tendo feito nenhuma postagem na rede social.

Os prefeitos de Santa Isabel e Poá possuem números parecidos. Fábia Porto (PRB), prefeita de Santa Isabel, possui 11.243 seguidores no Facebook e mais 2.937 no Instagram, totalizando 14.180. Gian Lopes (PL), prefeito de Poá, tem 13.937 seguidores, divididos entre 13.339 no Facebook e 598 no Instagram.

Adriano Toledo Leite (PL), prefeito de Guararema, registra 7.299 seguidores no Facebook e 1.682 seguidores no Instagram, o que resulta em 8.981 seguidores nas redes sociais.

Os prefeitos de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta; o de Biritiba-Mirim, Walter Tajiri (PTB); e o prefeito de Salesópolis, Vanderlon Oliveira Gomes (PL) registram números semelhantes nas redes sociais.

Zé Biruta tem 1.345 seguidores, sendo 690 no Facebook e 655 no Instagram. Walter Tajiri tem 1.324 seguidores no Facebook, a única rede social utilizada pelo político. E Vanderlon Oliveira tem 1.240 seguidores. São 797 no Facebook e 443 no Instagram do político do PL.

O prefeito de Arujá, José Luiz Monteiro (MDB), é o único que não possui contas em redes sociais. O único perfil encontrado do político não é uma "conta pública".

Especialista

O advogado e cientista político Olavo Câmara explicou à reportagem a influência que as redes sociais possuem hoje no cenário político. Para Câmara as redes sociais trazem consequências positivas e negativas. Ele ressalta a necessidade de as pessoas “tomarem cuidado com as ‘fake news’”.

“Eu brinco que existem dois Deuses: o Deus criador e o Deus Google, porque tudo o que procuramos lá, nós encontramos”, brinca o cientista político.

Ele continua, ao explicar que escreveu um artigo sobre redes sociais, onde descreve que a ferramenta pode ser utilizada “para o bem e para o mal”.

“As pessoas e os políticos devem tomar cuidado, pois na internet podemos falar bem e mal das pessoas, mas depois para concertar o erro é muito difícil”, explica Câmara. Ele continua, e fala sobre os avanços da internet e como isso influencia a política.

“O mundo digital é muito rápido, o que ajuda a viralizar o conteúdo publicado. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta e enviou a Portugal, mas a carta levou três meses para chegar. Em 2001, com a queda das Torres Gêmeas, conseguimos assistir ao vivo na internet”, explica.

Mas o cientista político faz pontuações positivas sobre as redes sociais. Ele cita políticos que foram eleitos sem custo ao Estado e atingiram mais pessoas.

“Bolsonaro e o vereador mogiano Caio Cunha foram eleitos pela internet. É melhor do que gastar com santinhos”, diz.