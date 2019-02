Deputados federais eleitos da região tomam posse nesta sexta-feira

Os cinco deputados federais eleitos pelo Alto Tietê tomam posse nesta sexta-feira (1º) em solenidade na Câmara, em Brasília, a partir das 10 horas. Serão empossados Marcio Alvino (PR), Guilherme Mussi (PP), Roberto Lucena (Podemos), Marco Bertaiolli (PSD) e Katia Sastre (PR).

O deputado federal Bertaiolli disse ontem que o compromisso é defender e trabalhar para desenvolver as regiões do Alto Tietê, do Litoral Norte e do Vale do Paraíba. Bertaiolli levará ao Congresso Nacional a experiência de quem está há mais de 30 anos na vida pública.

"Vou defender, todos os dias, a Política do Bem, porque, como sempre digo, só vale a pena estar na vida pública se for para mudar a vida das pessoas para melhor", garantiu Bertaiolli, que tem no currículo a experiência de ter exercido as funções de vereador, secretário municipal de Indústria e Comércio, vice-prefeito, deputado estadual e prefeito de Mogi das Cruzes por dois mandatos seguidos (2009/2016).

Eleito deputado federal pela primeira vez, com cerca de 138 mil votos, Bertaiolli disse que tem estudado e se preparado para ser um parlamentar atuante. "As pessoas podem ter certeza de que vou trabalhar todos os dias para honrar cada voto recebido e cada apoio", disse.

Bertaiolli vai ocupar o gabinete de número o 401, no anexo IV da Câmara dos Deputados. Um escritório também será montado em Mogi das Cruzes para receber as autoridades políticas, os representantes de entidades e a população em geral. Outra forma de dar transparência ao mandato e receber as demandas da sociedade será o Gabinete Virtual. Um portal onde será possível acompanhar tudo o que será feito.

Trabalho não para

Mesmo antes da posse, Bertaiolli já tem trabalho e intermediado soluções de problemas que prejudicam os trabalhadores.

O fim da baldeação de trens em Guaianases é uma iniciativa que tem sido articulada pelo deputado federal. Reuniões com o secretário Estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, e com o diretor-presidente da CPTM, Pedro Moro, foram realizadas antes mesmo de tomar posse. "Já estão sendo feitos os testes necessários para que os passageiros não precisem mais enfrentar esse caos e sofrimento diário", destacou Bertaiolli.