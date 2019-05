Deputados se comprometem a buscar soluções para reverter o fim das perícias médicas em Suzano

Os deputados estaduais e federais da região se colocaram a disposição de Suzano para buscar soluções que revertam o fim dos serviços de perícia médica na Agência da Previdência Social (APS) da cidade. A maioria dos deputados recebeu a informação do fechamento do setor por meio da imprensa; muitos não estavam acompanhando o caso.

O deputado estadual Estevam Galvão (DEM) disse estar indignado com o encerramento dos serviços na cidade. Ele afirma que em breve estará em reunião com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da subseção de Suzano, Wellington Santos, para discutir ações que tragam de volta os atendimentos para a cidade.

“Vou procurar saber quem determinou o fim das perícias em Suzano, porque isso é inaceitável com os segurados, que na maioria das vezes tem poucos recursos financeiros e agora terão mais despesas com o transporte para se deslocar para outro município. Vou tentar trazer o serviço de volta para a cidade”, conta.

O deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) se colocou na posição de porta-voz de Suzano para levar as reivindicações da cidade ao Governo do Estado e Governo Federal. A assessoria do parlamentar em Brasília já está levantando todos os dados junto aos órgãos responsáveis para identificar o que pode ser feito em relação ao fechamento do setor de perícias. “Nenhuma cidade, principalmente um município do porte e da importância de Suzano, pode perder atendimentos e serviços que prejudiquem a população”, informa.

Já o deputado estadual André do Prado (PR) informa que não recebeu nenhuma solicitação referente ao caso em seu gabinete, mas garante que se mantém à disposição da população e do executivo da cidade para buscar soluções conjuntas.

“Acredito que, com união de forças e o diálogo, seja possível buscar alguma solução. Em parceria, o deputado federal Marcio Alvino e eu vamos trabalhar para viabilizar uma saída, seja em Brasília, seja na gerência regional. A população não pode sofrer os efeitos de um corte repentino nas perícias médicas”, conta.