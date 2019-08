DER abre concorrência para execução de obras na Estrada da Duchen em Suzano

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, publicou na edição desta sexta-feira (23) do Diário Oficial do Estado o edital de licitação para a contratação das obras de recuperação e melhorias na drenagem da Estrada Municipal da Duchen, no Distrito de Palmeiras, em Suzano.

A Sessão Pública para abertura das propostas e recebimento da documentação das empresas participantes será no dia 24 de setembro, às 14h30, na sala de licitações na sede do DER, em São Paulo. A modalidade dr concorrência é do tipo menor preço.

O projeto prevê recuperação no pavimento, novo sistema de drenagem, alteamento da pista do km 0 ao km 0,200m e entre os kms 4 e 4,300m, e revitalização completa da sinalização horizontal. O prazo previsto para conclusão das obras é de seis meses, após o início dos trabalhos.

O investimento orçado pelo Governo do Estado é de R$ 6.152.608,95 milhões. As melhorias na estrada vicinal foram anunciadas em julho pelo Governador João Dória, durante visita ao Alto Tietê.

As empresas interessadas em participar do certame poderão consultar o edital pela internet no site oficial do Departamento http://www.der.sp.gov.br ou diretamente na sede do órgão na capital paulista.