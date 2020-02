DER confirma investimentos em estradas vicinais de Suzano

Em audiência com o deputado Estevam Galvão, o superintendente do DER, Paulo Cesar Tagliavini, confirmou o autorizo para a pavimentação e recuperação de diversas estradas vicinais em Suzano.

Entre elas, estão inclusas as solicitações do deputado: Estrada dos Fernandes, Caulim, Furuyama e Estrada dos Neves. Esta última, localizada no bairro da Casa Branca, possui cerca de 2,1 km de extensão e oferece ligação direta com a Fernandes e a Estrada do Viaduto.

“É uma estrada curta, mas que dá acesso direto ao Rodoanel pela Estrada dos Fernandes e à Índio Tibiriçá na outra ponta. Todo o entorno receberá melhorias, mas esta vicinal ficaria de fora”, explicou o deputado.

Ciente da necessidade e do baixo custo da obra, o superintendente autorizou a inclusão da via no pacote de investimentos estaduais. “Já estamos trabalhando na liberação de recursos para estas obras”, adiantou Tagliavini.

Na oportunidade, ele cobrou também o início das obras na Estrada da Duchen. O contrato com a empresa vencedora está assinado, aguardando apenas a liberação orçamentária. A obra deverá ter início nos próximos dias.

Estrada da Quinta Divisão

Estevam cobrou também a retomada do projeto de melhorias na Estrada SP-43, mais conhecida como Quinta Divisão, em Suzano. A obra, que possui projeto executivo pronto, abrange a pavimentação e recuperação de aproximadamente 27,5 km de via.

“É uma luta antiga e que embora já tenha projeto executivo pronto, não saiu do papel. É preciso que ao menos, de forma emergencial, seja pavimentado os 5km de terra no trecho de Suzano”, solicitou.

O superintendente garantiu que a estrada receberá melhorias e condições de tráfego. A via, que se estende até Mogi das Cruzes, oferece acesso ao litoral pela Mogi-Bertioga e ao litoral sul pela Rodovia Índio Tibiriçá.

Acesso na SP-66

Outra cobrança do deputado foi pela construção de um dispositivo de acesso na rotatória localizada na Estrada SP-66, na altura do trecho que oferece ligação com Suzano e Mogi das Cruzes.

“Hoje, sem acesso, os motoristas que chegam de São Paulo pela avenida Mário Covas, com sentido Suzano e Poá, precisam obrigatoriamente percorrer cerca de 1km para seguir o destino desejado, contornando o Viaduto Mario Covas. Esse retorno gera transtornos terríveis para os motoristas e prejudica demais o trânsito local”, explicou.

Anexo à solicitação, o deputado apresentou um croqui do trecho. O diretor do DER-10, Mauro Flavio Cardoso, acompanhou a audiência e fará uma vistoria no local para verificar as possibilidades de melhoria do acesso.