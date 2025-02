DER estima R$ 70 mi para obra de piscinão na Índio-Tibiriçá em Suzano

A construção de um piscinão em Suzano, entre a Marginal do Rio Una e a Rodovia Índio Tibiriçá, foi uma das demandas discutidas na reunião do Departamento de Estrada de Rodagem (DER) com o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, e o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, em São Paulo.

O encontro foi intermediado pelo deputado estadual Marcos Damasio (PL).

De acordo com o DER, segundo uma análise preliminar do DER, baseada em estudos existentes, o investimento necessário para viabilizar o projeto gira em torno de R$ 70 milhões, incluindo desapropriações e a elaboração do projeto executivo. O DER se comprometeu em apoiar a prefeitura na condução do assunto para definir as necessidades para um projeto executivo e posteriormente a viabilização da execução da macrodrenagem, que deve ser articulada também junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro).

Ainda, de acordo com a Prefeitura, entre as pautas discutidas estavam a pavimentação da estrada da Quinta Divisão (SP-43), na região de Palmeiras, e novos estudos de drenagem para a área da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) que corta o município.

A comitiva foi recebida pelo superintendente Sérgio Codelo. Na ocasião, os representantes suzanenses pleitearam a pavimentação da SP-43, que liga os municípios de Mogi das Cruzes, Suzano e Ribeirão Pires, conforme antigo projeto previsto para a via, que tem cerca de 27 quilômetros de extensão.

Outro ponto abordado foi em relação a estudos de drenagem para a área da rodovia Índio Tibiriçá, especificamente no entroncamento entre os rios Una e Taiaçupeba-Mirim.

O prefeito pontuou a importância do encontro e reforçou os agradecimentos à acolhida. “Agradeço muito ao deputado Damasio, que tem sido um grande parceiro do município, bem como ao superintendente Codelo e toda sua equipe", disse Pedro Ishi.

Na reunião, o superintendente Codelo ainda destacou os avanços da duplicação da Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031), uma via estratégica para a mobilidade regional e ligação com a Rodovia Anchieta. A previsão é que este projeto seja concluído até junho deste ano, e se o cronograma for mantido, a expectativa é que o início das obras ocorra em 2026.