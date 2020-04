DER inicia na próxima segunda-feira obras na Estrada da Duchen

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, inicia nesta segunda-feira (27) as obras de melhorias na drenagem, recuperação e sinalização do pavimento da Estrada Municipal da Duchen, no Distrito de Palmeiras, em Suzano.

O investimento do Governo do Estado é de R$ 4,11 milhões com prazo previsto de seis meses até a conclusão.

As melhorias na estrada vicinal - importante para escoamento agrícola - foram anunciadas pelo Governador João Doria, durante visita à região no ano passado.

“Esta obra vai beneficiar muito a população de Suzano e do entorno, dando mais segurança e conforto para os motoristas que passam pela via municipal do Alto Tietê”, afirmou o secretário João Octaviano (Logística e Transportes).

Os serviços começam pelo sistema de drenagem, e em seguida passam para a recuperação do pavimento entre o km 0,00 e o km 4,30.

O DER já colocou placas e estacas com indicação de início das obras.